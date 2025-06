Torneo federal de futsal para personas sordas en Córdoba: inclusión y emoción

En el corazón de Córdoba, en el Centro Cultural, Social y Deportivo de la Comunidad Armenia, se llevó a cabo un torneo federal de futsal para personas sordas. La emoción se palpaba en el ambiente, donde equipos de diversas provincias, como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y San Juan, se reunieron para competir. La tribuna estaba colmada de espectadores, en su mayoría personas sordas que se comunicaban mediante señas.

Claudio, uno de los participantes, explicó a Cadena 3 que este torneo se organiza para aquellos con pérdida auditiva severa, especificando que solo pueden participar quienes tengan una pérdida de 55 decibeles o más. “Esto es futsal silencioso”, indicó, y añadió que cada provincia cuenta con su propio seleccionado. Los mejores equipos del torneo federal tienen la oportunidad de competir en un campeonato nacional contra los mejores del Metropolitano, que se juega en Buenos Aires.

El torneo no se limitó solo al futsal; también existe el fútbol once silencioso, que sigue las mismas reglas del fútbol tradicional, con la diferencia de que el árbitro utiliza una bandera para detener el juego, dado que los jugadores no pueden oír el silbato. Claudio destacó que la competencia es intensa y que no hay limitaciones físicas, solo auditivas. “Es un fútbol inclusivo y competitivo”, enfatizó, invitando a todos a asistir y presenciar el evento.

El torneo continuó durante el fin de semana, con la entrega de premios programada para alrededor de las dos y media o tres de la tarde. La pasión y el disfrute de los jugadores eran evidentes, mostrando que, a pesar de sus desafíos auditivos, el amor por el deporte los unía en esta celebración del futsal. Claudio concluyó su mensaje animando a aquellos que no están familiarizados con el fútbol silencioso a acercarse y conocer esta modalidad inclusiva, resaltando que “es realmente emocionante ver cómo juegan y disfrutan”.

Informe de Orlando Morales.