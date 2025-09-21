La mañana primaveral de domingo de Cadena 3, en Villa María con "Rony en Vivo"

Los programas matutinos de este domingo 21 de septiembre en Cadena 3, "Buen día, Argentina", con Silvina Ledesma, y "Rony en Vivo", conducido por Rony Vargas, se trasladaron a Villa María en este Día de la Primavera.

