Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

Sunday morning

Rony en Vivo

La mañana primaveral de domingo de Cadena 3, en Villa María con "Rony en Vivo"

El clásico dominical y "Buen día, Argentina" se trasladaron hacia esa ciudad cordobesa, con el Estudio Federal Sancor Seguros, para realizar sus programas de hoy. Sumate y escuchá.

21/09/2025 | 08:02

FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros, en Villa María.

Los programas matutinos de este domingo 21 de septiembre en Cadena 3, "Buen día, Argentina", con Silvina Ledesma, y "Rony en Vivo", conducido por Rony Vargas, se trasladaron a Villa María en este Día de la Primavera.

Escuchá en vivo:

