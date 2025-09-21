La mañana primaveral de domingo de Cadena 3, en Villa María con "Rony en Vivo"
El clásico dominical y "Buen día, Argentina" se trasladaron hacia esa ciudad cordobesa, con el Estudio Federal Sancor Seguros, para realizar sus programas de hoy. Sumate y escuchá.
21/09/2025 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros, en Villa María.
Los programas matutinos de este domingo 21 de septiembre en Cadena 3, "Buen día, Argentina", con Silvina Ledesma, y "Rony en Vivo", conducido por Rony Vargas, se trasladaron a Villa María en este Día de la Primavera.
Escuchá en vivo:
