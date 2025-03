Héctor "Tito" Cartechini: El alma del bandoneón que late entre Córdoba y Madrid

En una emotiva entrevista en Cadena 3, el reconocido bandoneonista Héctor "Tito" Cartechini abrió su corazón desde Madrid, donde reside desde hace 23 años, para compartir su vida, su música y su eterno vínculo con Argentina, especialmente con Córdoba.

En diálogo con Rony Vargas, Tito, un notable músico nacido en Morón, Buenos Aires, rememoró su trayectoria, sus maestros y las anécdotas que marcaron su camino, desde sus inicios a los cinco años tocando el bandoneón hasta sus colaboraciones con gigantes como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Mercedes Sosa.

Tito, quien a sus 79 años sigue vibrando con la música, relató cómo su carrera profesional despegó a los 13 años, guiado por figuras como Troilo y Domingo Matíos, sus grandes maestros. "Troilo fue un gran maestro. No es fácil de explicar lo de Troilo", confesó, destacando la enseñanza visceral del "Gordo", que iba más allá de los libros: "Te enseñaba lo que está en la calle, lo que está en los cordones, lo que está en los taxistas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con una trayectoria que lo llevó a integrar orquestas legendarias como las de Osvaldo Piro, Miguel Caló, Horacio Salgán y Osvaldo Pugliese, Tito acompañó con su bandoneón a íconos del tango y la música ciudadana: Edmundo Rivero, Hugo del Carril, Tita Merelo, Susana Rinaldi y Jorge Sobral, entre otros. Su talento también cruzó fronteras y géneros, colaborando con artistas como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y, más recientemente, Pasión Vega. "Grabé con Astor Piazzolla", destacó, recordando su paso por el quinteto del genio del tango en los años 70.

Pero la vida de Tito no solo está hecha de música. Hace 23 años, decidió mudarse a Madrid junto a su esposa, con quien lleva 54 años de casado, siguiendo a su único hijo, un ingeniero aeronáutico que no encontraba trabajo en Argentina. "¿Por qué se vino para acá usted?", le preguntó Rony. "Yo tengo un solo hijo, y en Argentina no tenía trabajo. Entonces, le propuse que se viniera para acá. Y después, claro, te falta el único hijo", respondió Tito con sencillez. Aunque se siente "muy cómodo" en España —"la gente es una maravilla"—, su corazón sigue anclado en la calle 9 de Julio de La Calera, Córdoba, donde aún tiene su casa.

Entre risas y recuerdos, Tito compartió una anécdota con Osvaldo Piro que refleja su amor por las sierras cordobesas. Tras instalarse en La Calera y construir su hogar, se encontró con Piro en Buenos Aires. "¿Qué haces en Córdoba?", le preguntó el maestro. "Encontré una nueva vida y me gustó la sierra, la gente, el tiempo", le respondió Tito. Años después, Piro también se mudó a Córdoba y, al verlo, Tito le devolvió la pregunta: "¿Y vos qué haces acá?". "Ahora yo no me puedo ir de acá", le contestó Piro riendo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La entrevista se llenó de emoción cuando Tito evocó a Mercedes Sosa, a quien acompañó con su bandoneón. "Era súper sencilla, pero profesionalmente una grande", dijo, y al pedido de Rony, interpretó un fragmento que homenajeó a "La Negra", arrancando aplausos y suspiros al otro lado del micrófono. También dedicó un tango a su esposa, inspirado en su trabajo con Piazzolla, y otro a los oyentes, con un saludo especial a la familia Forgione de La Calera.

"¿Extraña su tierra?", le preguntó Rony. "Sí, extraño mucho a la gente. Córdoba tiene algo... no sé qué tiene. Aparte de la sierra, los ríos, lo más importante es la gente", respondió Tito, recordando personajes como el Sapo Cativa y la calidez única de los cordobeses. La conexión con su tierra se hizo aún más palpable con un mensaje grabado de Osvaldo Piro, quien lo llamó "el fuelle que más me acompañó" en las temporadas marplatenses: "Éramos dos toros bravos tocando juntos. Me gustaría repetirlo".

Tito, con casi ocho décadas de vida y más de siete sin pisar Argentina por el cansancio de los viajes, cerró la charla con una reflexión profunda: "La música es mi vida. No hay día que no esté componiendo, arreglando". Y al despedirse, tras interpretar un último tema, agradeció a Rony y a Córdoba: "El agradecido soy yo. Córdoba me dio mucho".

Entrevista de "Rony, en vivo".