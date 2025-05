Video: "Nacho" Vázquez ni miró a Yael Falcón Pérez en el sorteo de los penales

El árbitro Yael Falcón Pérez quedó en el ojo de la tormenta por su actuación en el partido de cuartos de final del Torneo Apertura 2025, donde Platense sorprendió al eliminar a River.

La polémica se encendió en los minutos finales del encuentro, cuando el "Millonario" perdía y, en el sexto minuto adicional, Franco Mastantuono convirtió un penal que significó el 1-1, llevando la definición a la tanda de penales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El capitán del Calamar fue uno de los más enojados con el árbitro y durante el sorteo previo a los penales, tuvo una reacción poco habitual: nunca lo miró a la cara.

/Inicio Código Embebido/

???? Platense’s captain Ignacio Vázquez was so appalled by referee Yael Falcón Pérez’s performance in the River Plate-Platense quarterfinal that he refused to even look at him during the coin-toss for the penalty shootout ?? pic.twitter.com/JuWc20yeoK