River empató con Banfield 1-1 en “El Monumental” y cedió la punta de la Zona A

River Plate rescató este domingo un empate agónico ante Banfield, por 1 a 1, en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors que se jugará el próximo domingo en el Más Monumental, y que lo bajó de la punta de la zona A de la Copa de la Liga al cabo de seis fechas.

En los minutos finales del partido, Braian Galván abrió el marcador para Banfield, mientras que Pablo Solari, en tiempo cumplido, señaló el empate con un cabezazo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, River quedó segundo en su zona con 12 puntos, mientras que el "Taladro", que sigue sin ganar, alcanzó las 3 unidades.

River, sin ejercer un buen fútbol, fue superior a Banfield porque lo doblegó en cantidad de situaciones generadas, pero chocó contra Marcelo Barovero, muy aplaudido por su paso exitoso en el club, quien fue protagonista de varias atajadas.

Lo mejor del encuentro se produjo sobre el final, con los goles, y la reacción de un River que buscó hasta el final ante el ordenado Banfield, pero que no pudo quedarse con un triunfo en la semana previa al choque con Boca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

River se armó de paciencia en la primera parte frente a un Banfield bien parado. El equipo de Falcioni logró que Barco, Nacho Fernández y el pibe Mastantuono no tuviesen conexión con marcas escalonadas.

La ausencia del colombiano Miguel Borja por lesión dejó como único delantero a Colidio. El ex Tigre quedó lejos de la pelota y lo mejor de River se produjo con remates de media distancia de Barco. El primero generó la atajada de Barovero y la segunda pasó muy cerca del primer palo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Banfield, agazapado, estuvo atento a un posible error del local en la salida. Los pases imprecisos del uruguayo Nicolás Fonseca mostraron a un Banfield agresivo y rápido en ataque aunque su situación más clara se produjo en la pelota detenida (un sello de los equipos de Falcioni) con el cabezazo de Aaron Quirós que rozó el travesaño.

En el arranque del segundo tiempo, Mastantuono exigió a Barovero en una buena jugada personal.

A los 10 minutos, Demichelis mandó a la cancha a los "olímpicos" Claudio Echeverri y Pablo Solari para reforzar la delantera. Y así, Colidio dispuso de sus primeras ocasiones en el partido. No pudo con Barovero en primera instancia y luego definió por arriba del travesaño, mediante el centro de Enzo Díaz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Banfield superó la presión de River y encontró en Gerónimo Rivera una carta para inquietar. El juvenil preocupó con su velocidad a la defensa "millonaria" e hizo amonestar a Fonseca cuando encaraba hacia el arco, tras un error de Paulo Díaz.

A la media hora de juego, Nacho Fernández levantó el nivel y mejoró a River en ataque, pero "Trapito" Barovero se encargó de frustrar a su ex club con buenas atajadas. Se mostró expeditivo frente a un remate del "Diablito" Echeverri, se lució ante la gran acción individual de Nacho Fernández y dio más seguridad en los esfuerzos del juvenil Agustín Ruberto y del chileno Díaz.

/Inicio Código Embebido/

"EXTRAÑABA MUCHO JUGAR ACÁ, ME EMOCIONÓ EL RECONOMIENTO DE LA GENTE, LA CANCIÓN QUE SONÓ CUANDO ME FUI, MUCHOS RECUERDOS LINDOS"



La palabra de Marcelo Barovero, la figura del partido en el empate de River vs. Banfield , tras su regreso al Monumental #LPFxTNTSports pic.twitter.com/KzrFcgwEP8