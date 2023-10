Murió Diego Riberi, preparador físico de River

El preparador físico Diego Riberi, integrante del cuerpo técnico de Martín Demichelis en River Plate, falleció en la mañana de este lunes luego de atravesar una enfermedad que lo obligó a alejarse transitoriamente de su función a inicios de temporada, informó el club de Núñez.

Riberi, que asumió junto a Demichelis el año pasado como segundo preparador físico, a las órdenes de Flavio Pérez, levantó la copa de la Liga Profesional en la última fecha del torneo pasado en el Más Monumental como una señal de apoyo por la situación de salud que le tocaba enfrentar.

/Inicio Código Embebido/

Enzo Pérez apenas recibe el Trofeo de Campeones se lo entrega a Diego Riberi que ya estaba atravesando un momento de salud difícil y emocionado lo levanta con Elias Gómez



Gestos como estos nos hacen gigantes, todo River abraza a la familia de Diegopic.twitter.com/HkTBssdSCv — 9/12 ???? (@lauti_rioss) October 9, 2023

/Fin Código Embebido/

“Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue una idea del plantel. River es una familia y en el momento que me toca pasar a mí realmente se nota”, dijo Riberi aquella tarde del 15 de julio.

/Inicio Código Embebido/

Se acuerdan del preparador físico que levanto el Trofeo de Campeones con Elias Gómez?

Lamentablemente Diego Riberi acaba de fallecer, una triste noticia para el mundo de River pic.twitter.com/IjT7Bk5zyL — 9/12 ???? (@lauti_rioss) October 9, 2023

/Fin Código Embebido/

Riberi, de 50 años, llegó al club de la mano de Flavio Pérez luego de un gran trabajo en Deportivo Armenio y fue internado la semana pasada tras agravarse su cuadro clínico.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor", le despidió River en la red social X (exTwitter).

/Inicio Código Embebido/

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6HflVfYCui — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2023

/Fin Código Embebido/

