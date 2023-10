Dura reflexión de Carlos Tevez: "Tres jugadores del plantel no saben sumar"

Carlos Tevez volvió a sorprender en una entrevista que le concedió a Alejandro Fantino en El Nueve, donde abrió su corazón para compartir una visión sobre la pobreza y la educación en Argentina.

El DT de Independiente reveló su deseo de convertirse en una fuente de inspiración para los jóvenes, alentándolos a utilizar la educación como una herramienta para escapar de la pobreza.

"El Apache" se centró en la alarmante brecha económica que percibió entre su experiencia en Inglaterra, donde jugó para West Ham, Manchester United y Manchester City, y la realidad de nuestro país. En ese contexto, el exBoca compartió un episodio reciente que lo conmovió mientras trabajaba con jugadores del "Rojo".

Explicó que está implementando métodos de "neurociencia" aplicados al fútbol. En un ejercicio, exigía a sus jugadores a tal punto que los dejaba "ahogados físicamente", solo para presentarles un problema matemático que debían resolver de inmediato.

Lo desgarrador del episodio vino cuando tres de los jugadores del equipo no pudieron realizar operaciones matemáticas básicas. "Tres de los chicos que tenemos en el plantel de primera me dijeron que no sabían sumar ni restar...", lamentó dejando sin palabras a Fantino.

