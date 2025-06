Vuelve a reabrirse en Córdoba el debate por la regulación de las protestas

La ciudad de Córdoba enfrenta nuevamente tensiones por las protestas sociales que afectan la circulación y el normal desarrollo de la vida cotidiana. En este contexto, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Dante Rossi, impulsa un proyecto de ley que busca regular el derecho a la protesta, garantizado por la Constitución, sin vulnerar otros derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo y el acceso a la educación.

Rossi explicó que su iniciativa, presentada originalmente en 2022, propone establecer un marco normativo que equilibre los derechos constitucionales en juego. "Hace tres años venimos intentando generar este debate. Lo que buscamos es sentar a todos los actores en una mesa para definir una zona y un procedimiento claro que ordene las manifestaciones", afirmó.

El proyecto plantea delimitar un área en el centro de la ciudad –comprendida entre La Cañada, Humberto Primo, Sarmiento, Chacabuco, Maipú y el Boulevard San Juan– donde no se permitan cortes de vía pública. Fuera de esta zona, las protestas podrían realizarse ocupando media calzada, minimizando el impacto en el tránsito.

El legislador habló con Cadena 3 y destacó la necesidad de un diálogo previo con los sectores que suelen manifestarse, como sindicatos y movimientos sociales. "Los que cortan las calles son cordobeses, tienen racionalidad. Si nos sentamos a dialogar, podemos llegar a un consenso", sostuvo, citando el ejemplo de Mendoza, donde una regulación similar ordenó las protestas. Rossi propuso que las manifestaciones se notifiquen con 48 horas de antelación, permitiendo a la Municipalidad informar a la ciudadanía sobre posibles disrupciones.

El proyecto surge en respuesta a recientes protestas del Suoem y otros gremios que generaron caos en el tránsito, afectando corredores sanitarios, el acceso a escuelas y el sustento de trabajadores que dependen del transporte público. Rossi subrayó que no busca penalizar a los manifestantes, sino establecer reglas claras. "No me gustan los proyectos que sancionan al que pone un baño químico o al que trae un camión. Queremos un diálogo, no imponer", aclaró.

Sin embargo, el legislador reconoció los desafíos para que la iniciativa prospere. En 2022, proyectos similares no avanzaron debido a la falta de interés del oficialismo y la presencia de legisladores con vínculos sindicales.

Además, Rossi señaló que el actual protocolo del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, no tiene fuerza de ley y fue cuestionado por la Justicia. Un reciente fallo de la Cámara de Acusación consideró en Córdoba que los cortes de calles son tolerables en ciertos casos, pero instó a los legisladores a debatir una norma que defina claramente los límites.

"Si nos sentamos con los manifestantes, el Ejecutivo, la Justicia y los ciudadanos, podemos encontrar un equilibrio. Hay ambulancias que no pasan, chicos que llegan tarde a la escuela, comerciantes que no trabajan. No puede seguir así", insistió Rossi. El legislador confía en que el hartazgo ciudadano y la nueva composición de la Legislatura, menos influenciada por sectores sindicales, podrían dar luz verde al debate.

La propuesta de Rossi no está exenta de críticas. Desde el sector sindical, se argumenta que los cortes en puntos estratégicos son necesarios para visibilizar los reclamos. Rossi responde: "Si cortan frente a la Casa Radical o en la Plaza de la Intendencia, el impacto es el mismo, pero no paralizan toda la ciudad".

La clave, según Rossi, está en convocar a una mesa de diálogo que incluya a líderes sindicales como Rubén Daniele o Emanuel Berardo, representantes del Ejecutivo, la Justicia y la ciudadanía. "La Legislatura es el lugar para resolver esto, como manda la Constitución", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.