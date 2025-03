Video: a los tiros, vecinos resistieron una detención policial en barrio Yapeyú

Momentos de tensión se vivieron este lunes a la tarde en la costanera de la ciudad de Córdoba, a la altura de barrio Yapeyú, donde se registraron enfrentamientos entre un grupo de residentes y la policía.

Según informaron fuentes locales, los vecinos resistieron la detención de un hombre de la zona, que, junto a un cómplice, había robado una moto.

Al lograr capturarlo, un grupo de vecinos se abalanzó sobre los efectivos policiales, lo que llevó a solicitar refuerzos.

Más de 20 móviles policiales estuvieron en el lugar. Los policías usaron armamento no letal, mientras que los vecinos respondieron con piedrazos y objetos contundentes.

A pesar de los reportes de disparos, no se han confirmado heridos oficialmente.

Las autoridades recomendaron evitar la zona de la Costanera a la altura de barrio Yapeyú

Volaban las piedras hacia la policía, lo que provocó que el tránsito se interrumpiera en la zona.

Hubo tres detenidos, incluyendo al cómplice de los delincuentes, aunque el autor del robo sigue prófugo.

En el enfrentamiento, dos policías resultaron heridos por los proyectiles lanzados por los vecinos.

La falta de iluminación en la zona también es un tema recurrente en la zona del puente Monteagudo.

Informes de Juan Federico y Gonzalo Carrasquera.