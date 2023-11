Una ONG advirtió por la naturalización del consumo de paco en la vía pública

La ONG "Madres en lucha por una juventud despierta" se dedica desde hace mucho tiempo a rescatar a jóvenes en situación de consumo de drogas. Les llevan el desayuno todas las mañanas y les dedican una palabra de aliento para que estos jóvenes no pierdan la esperanza.

Se trata de personas de las que se sabe poco sobre su entorno y que no tienen redes afectivas que los contengan. Los jóvenes deambulan principalmente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, aunque la ONG advierte que es una problemática que se entiende lentamente por todo el país.

La fundadora de la agrupación, Marcela Monzón, habló con Cadena 3 y explicó que la crítica situación se venía observando desde hace mucho tiempo en las villas. Luego se extendió a barrios porteños como Constitución y a toda hora. Afirma que la ONG encontró a personas durmiendo en plazas desde la noche anterior.

"Es muy difícil porque no sabemos sus situaciones puntuales, si tienen familia o no. Le llevamos una palabra de aliento a chicos de todo el país con nuestro grupo de madres. Cuando arranqué, había sufrido este problema con mi hijo mayor. Cuando pude recuperarlo, me quedaba pensando en los otros chicos que están a la deriva. Ahí empezó un poco la tarea junto con otras madres de todo el país", recordó Monzón.

Dijo que no tienen muchos lugares para pedir ayuda y que hacen lo que pueden con lo que tienen. "Algunas madres ya no tenemos a nuestros hijos, pero se puede salir de las drogas y hay una luz de esperanza".

En esa línea, describió el duro panorama al que se enfrentan a diario: "Los chicos saben que están enfermos y les dejamos una nota para ayudarlos. Están cansados y se largan a llorar cuando nos ponemos a hablar. A las víctimas de la droga las abrazamos como si fueran nuestros hijos. No tenemos un Estado presente que dé las herramientas para que esto no pase. No tenemos ni siquiera el acceso inmediato a aquellos que quieren recuperarse".

Monzón pidió por una ley específica para el tratamiento porque la ley de salud mental no los apoya. "Tenemos que esperar la voluntad de los chicos de salir de las drogas y sabemos que no tienen voluntad. Nos obligan a las madres a resignarnos y verlos morir. Es muy difícil la situación que vive Argentina, no solo Constitución. Los chicos entran en el consumo desde los ocho años", advirtió.

También explicó que la ONG tiene su propia red de contención para conseguir vacantes y becas para que las víctimas de las drogas puedan ir a recuperarse.

"Venimos con esta lucha hace mucho tiempo pidiendo reuniones en el Ministerio de Salud y la Casa Rosada para contarle al Presidente la situación que vive su país y no tuvimos respuesta hasta ahora. Somos muchas las familias que estamos sufriendo esta problemática", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.