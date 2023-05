Consumo de drogas: advierten que es insuficiente la cantidad de centros de salud

Miguel Clariá

Ariel Ramos era un joven de 27 años que poseía un historial de consumo de cocaína. Perdió la vida en un complejo de departamentos ubicado en la calle Armengol Tercera, de la ciudad de Córdoba. Esta zona, situada en los barrios Marechal, Alberdi y Villa Páez es conocida por ser un punto de venta de drogas y menudeo.

Sufrió un brote psicótico debido a su consumo, lo que lo llevó a manifestar un comportamiento extremadamente violento. Ante esta situación, su familia decidió llamar a la Policía, buscando contenerlo. Lamentablemente el desenlace fue fatal.

Por el caso, la directora de la Fundación ProSalud, Gabriela Richard, habló con La Mesa de Café y sostuvo que se trató de un caso agudo de trastorno por consumo de sustancias. "Eso configura una enfermedad. El asunto es que la gente, frente a esta situación, recurre a la Policía y no al sistema de salud", sostuvo.

"La Policía es la única que trata de ayudar, pero no tiene las herramientas. Pero qué pasa con el sistema de salud, que no puede atender estos casos agudos y hacer intervenciones más tempranas", se preguntó.

Por el consumo de drogas, la especialista dijo que las familias se angustian porque viven situaciones límites que requieren un planteo general de cómo está funcionando el sistema de salud. También advirtió que la Ley de Salud Mental, que entró en vigencia en 2014, no estaría absorbiendo los cambios que se han producido en estos años.

"La ley misma no prevé avanzar en modificaciones y no considera estrategias de prevención ni abordajes tempranos. Sin ello, no hay forma de luchar contra las drogas. No se le puede enseñar a un policía cuando el caso ya es agudo. La Ley de Salud Mental empezó un poco renga en ese sentido", precisó Richard.

Y advirtió: "Al no proveer herramientas de contención, se van a seguir produciendo estas situaciones y se van a agravar. Hay familias que les cuesta aceptar que sus hijos tienen problemas con las drogas porque todavía no alcanza a ser un problema agudo".

Sostuvo que la política debería estar más involucrada. "Los políticos son la base de una transformación. Deberían enfocar las soluciones de fondo con esta problemática. Más allá de la prevención, faltan centros de salud dedicados a estas problemáticas. Los centros que existen no alcanzan a cubrir toda la demanda".

Además, Richard alertó en diálogo con Cadena 3 que las instituciones están saturadas. "Es muy triste. Llegan casos agudos y las expectativas de reparación son bastante limitadas. Ahí tenemos un problemón. El policía evita el daño mayor, pero de ninguna manera es la solución".

También hizo referencia a las instituciones que pueden ayudar en la lucha contra las drogas en Córdoba. "La Secretaría de Adicciones de la provincia es un área que funciona, pero hoy no da abasto. Tienen mucha trayectoria en la problemática de adicciones y se puede buscar toda la información en las redes".

Por último, instó a las familias que tienen a una persona sumida en las drogas a que busquen ayuda y no sientan miedo. "Que los padres no tengan miedo ni vergüenza de lo que ocurre. Lo mejor que se puede hacer es pedir ayuda porque la van a encontrar".

Entrevista de "Siempre Juntos".