Una escuela de Laboulaye armó una biblioteca "al paso" para fomentar la lectura

La escuela Juan Pascual Pringles de Laboulaye, en Córdoba, implementó una biblioteca "al paso" con el objetivo de fomentar la lectura entre los niños de la comunidad.

Andrea Olmedo, docente de la institución, destacó la importancia de esta iniciativa en diálogo con Cadena 3. "Siempre solemos decir, 'agarrá un libro que no muerde'. Entonces queríamos revertir eso. Los libros muerden, y si en algún punto muerden, cuando nos dejan enseñanzas, cuando nos hacen emocionar, cuando nos hacen evocar cosas".

La docente también mencionó que, tras realizar una encuesta, se evidenció que la mayoría de los niños no contaba con libros en casa. "La mayoría no tenía libros. Y sale dentro de la encuesta también cuántos habitantes de Laboulaye concurrían a la Biblioteca Popular. La mayoría no había pisado nunca a la Biblioteca Popular", indicó.

Conscientes de esta situación, la escuela decidió iniciar el proyecto de bibliotecas "al paso", donde los niños pueden leer en espacios públicos, como parques. "Leer es una pausa, es un acompañamiento cuando son niños, con un adulto", afirmó Olmedo.

"Ese niño, por ahí, con el tiempo tal vez deje de leer, pero después evoca y vuelve a retomar la lectura, porque lo ata a alguien, a esa persona que lo acompañó", concluyó la docente.

Informe de Lucía González.