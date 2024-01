UEPC puso en duda el inicio de clases en Córdoba si no se resuelven paritarias

Tras el paro y movilización de este miércoles, el secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, puso en duda el inicio del ciclo lectivo 2024 si no logran resolver las paritarias.

"En Córdoba tenemos una paritaria no cerrada de 2023 que el gobierno la desconoció ante el ministerio de trabajo", advirtió y dijo que de no resolverse ese asunto no podrán avanzar con la de este año.

"Queremos sentarnos, dialogar y ver qué nos quieren ofrecer y las condiciones que tenemos para desarrollar las tareas educativas. Entendemos que la situación es compleja, pero queremos poder discutir y debatir cómo va a ser esta propuesta y si nos contiene a todos para la docencia de Córdoba", detalló en diálogo con Cadena 3.

La fecha de inicio de las clases está prevista para el 26 de febrero y el periodo de adaptación comienza el 22. En ese sentido, Cristalli afirmó que esperan reunirse para recibir una propuesta y ponerla a consideración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Somos prudentes tenemos más de 20 días para discutir y dialogar y ya lo veremos. Lo que queremos es estar en las escuelas, tener el salario que corresponde", planteó.

Por otra parte, se refirió al DNU y la ley ómnibus donde se deja de establecer la paritaria nacional como tal. "A nivel nacional si desaparece esa paritaria desaparece el Fondo de Financiamiento Educativo por el que todas las provincias reciben recursos para el Fondo Compensador y además no está garantizada la continuidad del Fonid. Eso deja librada a que las provincias sean las que establezcan los cronogramas escolares y las curriculas", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La paritaria nacional da un marco general para que en todo el país se establezcan garantías de salarios, de equipamientos para infraestructura y tenemos una ley de educación nacional que establece la obligatoriedad del nivel inicial secundario y primario y eso ya no está garantizado", concluyó.

Sobre el ausentismo manifestó que "no es responsabilidad del sindicato" sino que los mecanismos de control los tienen que revisar en las direcciones de las escuelas, inspecciones y medicina de trabajo, que son los que otorgan las licencias. "Nosotros no tenemos ningún problema en el control, eso lo tiene que eficientizar el Estado. Nadie va a cuestionar un certificado", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá