Fuerte cruce entre Pablo y Facundo Moyano por el paro: "De farándula no opino"

El secretario del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, disparó este miércoles contra la Confederación General del Trabajo (CGT), pidió "autocrítica" y que el peronismo esté a la altura de las circunstancias, con motivo del paro general por 12 horas convocado para este miércoles.

En respuesta, su hermano mayor y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, ironizó: "De la farándula no opino".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex diputado por el Frente de Todos también manifestó: "Todo paro es político. Lo que digo es que si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores era otra".

/Inicio Código Embebido/

“Facundo Moyano”



Porque reconoció que “este paro tendría que haber sido hace dos años, contra el Gobierno de mierd… anterior”. pic.twitter.com/lIUiRu21oY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 24, 2024

/Fin Código Embebido/

En declaraciones a la prensa, Facundo Moyano se diferenció de la cúpula de la CGT y remarcó: "No es que lo digo ahora, lo dije cuando me fui de un no-proyecto. Tengo clarísimo que no hubo nunca un proyecto por parte del peronismo".

/Inicio Código Embebido/

"De la farándula no opino"



La respuesta de Pablo Moyano al ser consultado por Facundo Moyano, que recientemente dijo que "este paro tendría que haber sido hace dos años".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/iNApfVGapn — Corta ?? (@somoscorta) January 24, 2024

/Fin Código Embebido/

"Muchos dirigentes hacen de la lucha una industria. Hay que organizar a la sociedad a través del eje del trabajo. Tenemos que discutir el sistema laboral", sentenció el dirigente gremial, que estuvo presente en la movilización frente al Congreso nacional.

Además, cargó contra Alberto Fernández y su mala gestión: "Haberle ganado a Venezuela en inflación es responsabilidad del Gobierno anterior", remarcó.