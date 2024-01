Tensión en Diputados: Santiago Cafiero cruzó a Espert por apagarle el micrófono

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Santiago Cafiero y el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, de Avanza Libertad, protagonizaron un tenso cruce luego de que el legislador liberal apagara el micrófono del ex canciller en el medio de su discurso.

El hecho se desarrolló a partir de que Espert le advirtiese que había consumido los cinco minutos que tenía disponibles por reglamento, cuando Cafiero tenía la palabra para formularle preguntas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

"¿Cómo me van a cortar la palabra?"



Santiago Cafiero se levantó de su asiento y fue hasta la cabecera de las autoridades de las comisiones para enfrentar a José Luis Espert luego de que le apagara el micrófono en el Plenario de la Cámara de Diputados.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/WkYQZn2qgV — Corta ?? (@somoscorta) January 10, 2024

Sin embargo, el ex canciller continuó con el uso de la palabra y allí el economista decidió cortarle el micrófono y darle la palabra al siguiente orador, el pampeano del PRO Martín Maquieyra.

Molesto por la situación, Cafiero siguió hablando en tono elevado, ya sin micrófono. Ante la negativa de Espert de devolverle la palabra, el integrante de Unión por la Patria se levantó de su lugar y caminó unos cinco metros hasta la cabecera de la reunión para pararse al lado del socio de La Libertad Avanza, dispuesto a proseguir su discurso desde allí.

"No tiene la palabra, diputado" fue la indicación del liberal, a la que el ex canciller respondió diciendo: "No puede cerrarme el micrófono".

Consecutivamente, Espert aumentó la tensión agregando: "Así son los kirchneristas".

Cafiero quiso completar su exposición fuera de micrófono y finalmente se retiró de la reunión.

El presidente de la comisión ya había tenido problemas con anterioridad, enfrentando también a los representantes de izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman.