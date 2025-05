Solo uno de cada cuatro alumnos de segundo grado lee correctamente en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, solo uno de cada cuatro alumnos de segundo grado lee correctamente, evidenciando la crisis educativa en la provincia.

El ministro de Educación, José Goity, reconoció en diálogo con Cadena 3 un "déficit severo en lectoescritura" y remarcó la importancia de abordar esta crisis.

"Un chico que no termina tercer grado perfectamente alfabetizado, ya el sistema es difícil que pueda ir compensando esa situación", señaló Goity, subrayando que el problema no es exclusivo de Santa Fe, sino que se manifiesta en diversas provincias argentinas.

El ministro destacó el Plan de Alfabetización Raíz, que busca evaluar y mejorar el aprendizaje de más de 50.000 estudiantes. "El primer paso para resolver un problema es reconocerlo", afirmó, enfatizando la necesidad de construir indicadores de evaluación que permitan abordar el déficit educativo.

Goity señaló que, a pesar de los aumentos en el presupuesto educativo, esto no se traduce en mejoras en los aprendizajes. "Si vamos a discutir solo salarios, no creo que eso sea la razón fundamental por la cual no tenemos aprendizaje", sostuvo.

El ministro abogó por un cambio en la perspectiva educativa, enfatizando que "no hay excusa para que un chico no aprenda a leer y escribir". Reiteró la importancia de las evaluaciones en el proceso educativo, afirmando que "no se puede conocer si no se evalúa".

Finalmente, Goity dijo que es esencial revertir la curva de deterioro en la educación, destacando que "mientras no nos enfoquemos en resolver los problemas concretos de aprendizaje, la situación seguirá empeorando".

Entrevista de Miguel Clariá.