Rodríguez Machado desmintió la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio

Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba y vicepresidenta del Pro, negó en diálogo con Cadena 3 que José Luis Espert se haya sumado a Juntos por el Cambio, luego de una reunión virtual convocada por Horacio Rodríguez Larreta.

"Se analizó la política de alianzas, y lo que quedó claro es que se puede seguir adelante con conversaciones", dijo, pero aclaró que aún Espert no había recibido luz verde para su incorporación a JxC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Explicó que cualquier ingreso al partido requiere el consenso de dos referentes: Patricia Bullrich, presidenta del partido que responde a Federico Angelini, y Eduardo Macchiavelli, a Rodríguez Larreta; respectivamente. "Si no hay un consenso entre ambos, Espert no estará formalmente incorporado", ejemplificó.

"No se habló de Schiaretti, creo que el tema está finalizado. Él no tiene ningún interés ni pretende ingresar a Juntos por el Cambio, no lo va a hacer", aclaró Rodríguez Machado y agregó que las sugerencias de incorporarlo planteadas por Morales y Rodríguez Larreta fueron respondidas por el propio Schiaretti, quien dejó claro que no formaría parte de la alianza.

Sin embargo, la diputada enfatizó que los acuerdos de gobernabilidad son "distintos" y podrían discutirse pasadas las elecciones: "Una cosa son alianzas y otras son los acuerdos de gobernabilidad, que sirven para tener políticas de consenso, trabajar en conjunto y producir cambios. Estamos de acuerdo en mejorar la Argentina".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Sumar por sumar, por tener más votos, sin pensar en la coherencia política de Juntos por el Cambio no tiene sentido", agregó.

Ante los rumores de ruptura en JxC, Rodríguez Machado afirmó: "No lo hay hasta donde yo sé. Estamos dirimiendo internamente cuál será la política de alianzas dentro del espacio. Vamos a cuidar este instrumento y superar nuestras diferencias de manera razonable y democrática".

Afirmó que a pesar de las diferencias internas, JxC ha logrado "mantenerse unido y buscar consensos".

Entrevista de Miguel Clariá