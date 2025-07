Qué es la prisión domiciliaria y en qué casos se puede conceder

El fiscal de cámara, profesor de derecho penal y exjuez de ejecución penal, Gustavo Arocena, explicó cómo funciona la prisión domiciliaria en Argentina, un mecanismo que generó un intenso debate estas semanas por su aplicación y control.

Arocena aclaró que la prisión domiciliaria, regulada por la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, es una alternativa excepcional que permite a un condenado cumplir su pena fuera de un establecimiento penitenciario, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

"Es una modalidad especial que se concede en casos específicos, como problemas de salud graves, discapacidad, o para garantizar el derecho de un menor de cinco años a estar con su madre. La idea es priorizar otros intereses por encima de la finalidad punitiva de la pena", detalló en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, el fiscal enfatizó que, aunque el condenado sigue en las mismas condiciones legales que si estuviera en una cárcel, el lugar de cumplimiento cambia, lo que requiere un control riguroso.

Este control, según la ley, recae en los patronatos de liberados, una institución del Poder Ejecutivo encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria. "El patronato debe realizar visitas aleatorias para verificar que el condenado permanezca en el domicilio fijado, pero la capacidad de control es limitada", admitió Arocena.

Respecto a aquellas personas con prisión domiciliaria que se mueven libremente, cometen delitos o intimidan a su entorno sin consecuencias, Arocena reconoció que, durante su experiencia como juez de ejecución penal entre 2007 y 2017, el control era "difícil" debido a la gran cantidad de casos y la escasez de recursos humanos en los patronatos. "No es una cuestión de falta de voluntad o capacitación, sino de capacidad real. Hay muchos casos y el personal es insuficiente para controlarlos de manera efectiva", explicó.

El fiscal subrayó en Cadena 3 que la ley prohíbe que las fuerzas policiales o de seguridad realicen estas supervisiones, lo que agrega una limitación adicional.

Sobre la capacitación de los patronatos, Arocena afirmó que sus integrantes, generalmente trabajadores sociales o psicólogos, están capacitados para evaluar las condiciones previas a la concesión de una prisión domiciliaria. Pero el control posterior debe centrarse en garantizar que el condenado cumpla con la obligación de permanecer en el domicilio, aunque los recursos actuales no siempre lo permiten.

Respecto a si un juez podría ser responsable si no actúa frente a incumplimientos evidentes, Arocena aclaró que el juez de ejecución penal no realiza el control material, pero sí debe actuar si se le notifica un incumplimiento. "Si un juez no toma medidas tras ser informado de que un condenado en prisión domiciliaria está en la calle, podría evaluarse su responsabilidad. Pero el control cotidiano recae en el patronato", precisó.

El fiscal detalló que los patronatos no solo supervisan prisiones domiciliarias, sino también casos de libertad condicional y asistida, lo que desborda aún más su capacidad. "Es una institución que trabaja con esfuerzo y competencia, pero la cantidad de casos supera sus posibilidades. Esto requiere una política penitenciaria que fortalezca el sistema de control para que la prisión domiciliaria no sea solo una buena intención", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.