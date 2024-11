Qué dijo la enfermera cordobesa a la que un médico le destruyó el auto

Un episodio violento tuvo lugar el sábado pasado en el estacionamiento del Hospital Misericordia de Córdoba, cuando el auto de una enfermera fue destruido por un médico a piedrazos, debido a que el vehículo de la mujer le tapaba el paso.

La fiscal Celeste Blasco resolvió este miércoles la imputación del profesional que también trabaja en ese lugar.

En diálogo con Cadena 3, Viviana Beccaria, la enfermera cuyo vehículo fue dañado contó que ese día dejó el auto mal ubicado porque "el estacionamiento grande estaba cerrado" y sólo había quedado habilitado un estacionamiento "muy chiquito".

La enfermera había informado al servicio de vigilancia Bacar sobre su situación, indicando que debía ser contactada si alguien necesitaba salir con su auto.

"Avisé que dejaba el auto y que cualquier cosa me llamaran al 158, que es mi servicio, para que yo pudiera sacar el auto. El servicio Bacar me dijo bueno. Salí a las 6.30 y a las 6.18 me di con un mensaje de una compañera diciéndome que baje porque me iban a chocar el auto", relató. Para cuando la enfermera llegó al estacionamiento "el auto ya estaba corrido, roto" y según ella "el médico completamente sacado".

El ataque dejó daños significativos en el vehículo de Beccaria, quien detalló: "Tiene roto el espejo retrovisor del lado izquierdo, tiene roto el vidrio del lado izquierdo, y adentro está rayado".

La enfermera también mencionó que el médico la insultó cuando intentó hablar con él y pedirle el papel del seguro: "Me dijo, sos loca, sos una loca de mierda, mirá si te voy a dar el papel del seguro".

Si bien ambos trabajan en el mismo lugar, la enfermera dijo que no se conocían: "El médico no sabía que el auto era mío".

Insistió en que ese día "no había otra forma de estacionar" y que no les habían informado los motivos del cierre del estacionamiento grande, aunque después indicaron que era porque iban a poner una carpa para el dengue.

"No solamente yo estaba mal estacionada, sino todos, porque es un lugar tan chiquitito, estacionamos como podemos", reiteró.

La enfermera también aseguró que quedó shockeada por el trato que recibió de parte del profesional: "Nadie piensa que un colega y menos un pediatra puede hacer eso". Y agregó que cuando intentó dialogar e intentar pedirle los datos del seguro, el hombre se negó: "Me dijo mirá si te voy a dar el papel del seguro si vos lo estacionaste mal, y no voy a perder el tiempo porque me tengo que ir a un parto. Y se fue".

El médico fue imputado por la fiscal y tiene una restricción de acercamiento a la enfermera.

