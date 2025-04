Prohíben el uso de la imagen de Alberto Rodríguez Saá en la boleta única

El Tribunal Electoral Provincial resolvió a favor de la Alianza Ahora San Luis al rechazar el pedido del Frente Justicialista para utilizar la imagen del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá como logotipo en la boleta única de papel de cara a las elecciones del próximo 11 de mayo.

El fallo señaló que al no ser candidato en esta elección, el ex mandatario no puede figurar en la boleta conforme al sistema electoral vigente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Alejandro Heredia.