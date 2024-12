Por un voto, fracasó la aprobación de la ficha limpia en la legislatura porteña

La Legislatura porteña discutió y rechazó el proyecto de ficha limpia que planteaba requisitos para los cargos electivos en la Ciudad de Buenos Aires. Con 39 votos afirmativos y 21 negativos -sin abstenciones-, el texto no logró el respaldo suficiente para impulsar la iniciativa en territorio porteño.

Con este resultado, el proyecto quedó archivado, más allá de tener el visto bueno del PRO, La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical.

El legislador Hernán Reyes, de Vamos Juntos, expresó su frustración tras el rechazo de la iniciativa, que busca establecer requisitos básicos para que personas condenadas por delitos no puedan ocupar cargos públicos. "No lo logramos, quedamos a un voto otra vez. Es la tercera vez que intentamos en la Ciudad de Buenos Aires conseguir el proyecto ficha limpia".

Según él, el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda rechazaron sistemáticamente esta ley. "Es lamentable, porque no terminan de entender que es de sentido común que una persona condenada en segunda instancia por corrupción no puede ser candidato", afirmó. "Lo entiende cualquier persona, hasta un chico de primaria", dijo.

También se refirió a la contradicción de algunos espacios políticos. "Unión por la Patria y la izquierda fueron coherentes porque ambos rechazaron la ficha limpia tanto en el Congreso como en la legislatura. Pero los libertarios no dieron quórum en Diputados y se cayó el tratamiento de la ley; mientras que, en la Ciudad de Buenos Aires, la misma ley, votaron a favor".

Reyes insistió en la falta de coherencia en las acciones de algunos legisladores: "Las mismas personas que se niegan a ficha limpia están dispuestas a expulsar a un senador".

En ese sentido, cuestionó la falta de principios y valores en la política. "Si la Argentina no hace una revolución moral, no va a salir adelante. Parte del problema argentino no es solo la cuestión económica, también está el déficit moral", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

"Puede haber un cambio de modelo económico y uno puede elegir a uno por el otro, pero el kirchnerismo y La Libertad Avanza comparten un modo de ejercicio del poder y comparten una estructura moral que termina siendo la del pragmatismo y la conveniencia y no la de principios y valores", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.