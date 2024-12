La cordobesa Carmen Álvarez Rivero rechazó la expulsión de Kueider del Senado

La senadora nacional del PRO, Carmen Álvarez Rivero, expresó su rechazo a la expulsión del senador de Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin justificar y expulsado este jueves del Senado. En ese marco, la senadora explicó sus razones para rechazar la expulsión y subrayó la importancia de respetar los procesos constitucionales.

"Lo hice para cumplir con el pedido de la jueza (Sandra) Arroyo Salgado", afirmó. "El senador está con fueros, pero afuera del país y sin control nuestro. Pedimos suspenderlo para convocar a la comisión que presidía Kueider, desaforarlo y ahí expulsarlo. La diferencia es que se respete el proceso constitucional de cualquier argentino. Lo estamos expulsando solo porque lo vimos en la televisión y las redes".

Álvarez Rivero destacó la necesidad de depurar el Congreso y mencionó que a ella misma le exigieron presentar la declaración jurada de ganancias. "Kueider, por lo que dicen los medios, no la presentó. Eso lo desconozco. Nosotros lo presentamos a una dirección a sobre cerrado para algún caso en el que la Justicia lo requiera", agregó.

La senadora expresó su indignación por el caso de Kueider, calificándolo de "asqueante" y señalando que la corrupción sigue intacta, lo que para ella se traduce en una sobreexigencia de impuestos para la ciudadanía.

En referencia al aval de Luis Juez para la expulsión de Kueider, Álvarez Rivero pidió respeto mutuo. "Exijo que me respeten y yo respeto al otro. Juez dice que no hay lugar para no excluir a Kueider, pero hubiera preferido que esté en el país para expulsarlo. Los pasos y procesos son por algo, si alguno no los conoce debe aprenderlos. Me hice asesorar y no tengo dudas que debíamos respetar los procesos", afirmó.

Finalmente, Álvarez Rivero hizo un llamado a los cordobeses para que apoyen el proyecto de la ficha limpia, que busca ordenar la entrada de nuevos legisladores al Senado y asegurar que ninguno esté condenado.

"Le pido a los cordobeses que nos marquen, persigan para que votemos el proyecto de la ficha limpia para ordenar la entrada de legisladores nuevos al Senado, que ninguno esté condenado", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.