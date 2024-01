Petri, tras el crimen de Umma: "Hay que cambiar reincidencia por la reiterancia"

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, habló con Cadena 3 sobre el asesinato de Umma, la hija del custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y manifestó que hay que repensar la reincidencia en Argentina e incorporar el concepto de “reiterancia”.

En esa línea explicó que: “La reincidencia supone entre otras cosas que exista una condena firme, la reiterancia no importa la condena, sino la existencia de otros procesos por más que no hayan culminado y eso posibilita que peligrosos delincuentes pasen el proceso penal privados de la libertad y no cometiendo delitos”.

En cuanto al uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico señaló que en el marco de la Ley de Seguridad Interior, “van a apoyar las acciones del Ministerio de Seguridad” y adelantó que ya está previsto que puedan brindar apoyo en logística y transporte, aunque por el momento hay un procedimiento burocrático previo que prácticamente lo impide.

“No existe la posibilidad de lo que pasa en Ecuador donde se dictó un estado de excepción. No está prevista la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad interior”, aclaró.

Por otra parte, dijo que hay que modificar el decreto que reglamenta la ley de defensa para ampliar las capacidades militares y que las fuerzas armadas puedan actuar ante agresiones externas y otras, como las acciones terroristas. “Esto ahora no está permitido y surge de un sesgo ideológico que marcó a las fuerzas armadas en la República Argentina y le restó y quitó capacidades a la hora de intervenir ante amenazas regionales, internacionales provocadas por el terrorismo”, amplió.

Deportación de los familiares de “Fito” Macías

Consultado sobre los familiares del capo narco ecuatoriano “Fito” Macías, destacó que se logró una intervención “rápida e inédita”.

El operativo involucró varias fuerzas federales, migraciones, y a las fuerzas armadas, la fuerza aérea y en pocas horas permitió que estas personas (los familiares) fueran expulsados de Argentina.

“Nosotros queremos recuperar la capacidad de actuar ante atentados o accionar terrorista en Argentina y esto habla de la prevención y la inteligencia internacional que nuestros agregados militares pasan informes. Estas posibilidades las tenemos y por eso es imprescindible reformular el decreto y contar con información”, comentó.

Por último advirtió que las Fuerzas Armadas han estado estancadas y diezmadas culpa del sesgo ideológico del kirchnerismo que "las ató de mano". "Para nosotros tienen que recuperar su capacidad en lucha contra el terrorismo y del control del espacio aéreo, para conservar los recursos hídricos y marítimos y el trabajo que se tiene que hacer en fronteras", apuntó.

Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico