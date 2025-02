Persecución y choque en Belgrano: el conductor tenía cinco kilos de cocaína

Un accidente automovilístico tuvo lugar en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, cuando un vehículo chocó contra la vereda tras una breve persecución policial. El incidente ocurrió luego de que el automóvil, un Volkswagen Vento, cruzara un semáforo en rojo a la altura de Federico Lacroze.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes descubrieron cinco kilos de cocaína en su interior, lo que llevó a la imputación del conductor.

El hombre al volante, de 37 años y originario de Perú, será sometido a un proceso de indagación para determinar el origen de la droga y su posible destino. Las autoridades también investigarán la ruta que el detenido planeaba seguir.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf, se refirió a lo ocurrido en una conferencia de prensa y explicó que el choque fue consecuencia de la persecución. "No es que lo detuvieron por un choque. Así como somos estrictos cuando un oficial no trabajó bien, el trabajo lo han hecho. Dieron la voz de alto y con la sorpresa que tenía 5 kilos de cocaína. Esto es mucha plata para quienes trabajan con estupefacientes. No es narcomenudeo", declaró.

