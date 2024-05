Para penalista, Di Zeo y el resto de los barras debieron quedar detenidos

El abogado penalista Federico Pizzicardi, experto en casos policiales opinó en Cadena 3 que todo el micro de barras de Boca tendría que haber sido demorado y detenido a la resuelta de los antecedentes y después dar la libertad.

“No fue bien hecho el procedimiento, tanto policial como el de la fiscalía”, planteó.

“Cualquier mortal hubiera estado detenido no menos de tres días”, aseguró y dijo que “a cualquier persona que personal policial le encuentra un arma en su vehículo lo detienen porque es de rigor y no los dejan ir hasta tener la pericia prontuarial, que dura no menos de 72 horas”.

“De las 58 personas que estaban arriba de este colectivo que supuestamente son todos barras nadie tenía antecedentes penales, me cuesta creerlo. Le tomaron las huellas digitales, los imputaron ni esperaron saber si alguno tenía antecedentes y le dijeron váyanse vuélvanse porque no los querían en la provincia es así simple”, analizó.

Entrevista de Miguel Clariá