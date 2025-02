Olivetto: "Tras el caso $LIBRA, Milei ha devaluado su palabra y esto es grave"

Los distintos sectores políticos en Argentina continúan fijando posiciones en torno al escándalo que envuelve al presidente Javier Milei, por promocionar un meme coin en sus redes sociales.

Tras la entrevista con el periodista Jonatan Viale, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, consideró que el mandatario "se quedó corto en explicaciones" sobre su involucramiento en la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

"El problema es que nadó sincronizadamente con la maniobra", aseguró, aludiendo a que la cuenta que permitió la situación se creó minutos antes de que el presidente publicara su tuit. "Las explicaciones quedaron cortas, se tiene que presentar a la justicia", enfatizó.

"Yo hubiese entendido ese argumento si esta criptomoneda hubiese estado en el mercado desde hacía más tiempo. Ahora acá hubo una organización, hubo gente que le dijo al presidente este tuit hay que subirlo este día, a esta hora y por esta circunstancia", planteó.

Los que miraban para otro lado cuando se robaban la Argentina ahora no se hagan los indignados. No son creíbles, no les interesa la verdad.



Dicho esto: el Presidente tiene que dar una explicación seria y atenerse a la Ley de Ética y la Constitución. pic.twitter.com/o8d9DFpMgf — Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) February 15, 2025

Por otra parte, cuestionó la cantidad de reuniones que el presidente mantiene con ciertos grupos de dudosa credibilidad en comparación con la dificultad que enfrentan otros sectores para acceder a él.

"Nosotros sabemos que si los empresarios más importantes de la Argentina quieren ver al presidente les cuesta mucho. Al campo le cuesta, a la industria metalmecánica le cuesta, a los grandes empresarios que dan mucho trabajo en un momento donde se están perdiendo empleos le cuesta hablar con el presidente. Y a estas personas que vos los ves y ya te da chanta, lo pudieron ver en los últimos meses ocho veces. Entonces, las explicaciones quedaron cortas", criticó.

También criticó a aquellos que antes defendían la transparencia y ahora guardan silencio ante la situación actual, señalando que "la falta de coherencia" es desilusionante. "Si esto hubiese sido Alberto Fernández, hubiesen planteado la duda de si el presidente estaba en una maniobra que causó daño a un montón de personas", concluyó Olivetto.

"Lo que a mí me preocupa de este proceso es que en algún momento la sociedad se sienta que no está representada y volvamos a la anomia", expresó.

"Creo que el presidente ha devaluado su palabra, y esto es muy grave para un país que requiere inversiones. Muy grave, muy doloroso", advirtió y agregó que, cuando Milei "se junta con esta gente", no promueve industrias que dan trabajo, en un país que necesita trabajo e inversiones.

Juicio político

Sobre la posibilidad de un juicio político, Olivetto aclaró que no apoya esta medida en este momento. Sin embargo, respaldó la denuncia penal presentada por la líder de su partido, Elisa Carrió.

"El juicio político es algo muy extremo. La consecuencia del juicio político es desplazar al presidente elegido por los argentinos. Yo la denuncia, por supuesto que la respaldo, la hubiese firmado", indicó.

Y precisó: "Para iniciar el juicio político no necesitas una mayoría en el recinto. Necesitas una mayoría en la comisión. Al kirchnerismo le faltan dos votos para iniciar la investigación. Después la comisión le da un informe y eso sí requiere una mayoría especial en el recinto. Yo creo que en esta circunstancia, con lo que se sabe hasta ahora, no es obvio para iniciar un juicio político a un presidente constitucional argentino. Eso no quita de que sigamos investigando y aportando pruebas a la justicia".

Entrevista de Miguel Clariá.