"Nunca vi un milagro así": críticas al pastor que convirtió pesos en dólares

La presencia del presidente Javier Milei en una iglesia evangélica del Chaco generó una fuerte polémica en la comunidad evangélica. El pastor Norberto Saracco, de la Iglesia Cristiana Buenas Nuevas, expresó su crítica y también se refirió al "milagro" del pastor que convirtió $100.000 en 100.000 dólares.

El pastor Saracco aclaró que el evento era muy importante, dado que se trataba del espacio de culto más grande de Argentina. "No hay ninguna objeción en eso, todo lo contrario, un momento de alegría y de celebración", señaló en diálogo con Cadena 3.

Sin embargo, el pastor criticó que el Presidente utilizara el acto religioso para expresar sus opiniones políticas. "Cualquiera que lo vea afuera puede pensar, 'ok, estos son los evangélicos', y no, no es así", comentó Saracco.

El pastor también mencionó que el espacio sagrado debería ser utilizado con responsabilidad. "Lo que uno hace desde esa plataforma tiene un peso en la gente que está escuchando", subrayó.

Sobre las afirmaciones del pastor Jorge Ledesma sobre un "milagro" de conversión de pesos en dólares, Saracco dijo que, aunque cree en los milagros, nunca vio uno de esa naturaleza. "Dios puede hacer lo que quiera, pero la sociedad es más que eso", enfatizó.

El pastor opinó que es necesario que la Justicia intervenga para verificar las afirmaciones realizadas y que la comunidad de fe debe ser crítica y responsable en sus declaraciones.

Entrevista de Miguel Clariá.