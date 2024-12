Mendoza: la Justicia Federal suspendió el recorte de remedios gratuitos del PAMI

La Justicia Federal de Mendoza suspendió la medida del PAMI que obligaba a los jubilados a realizar una serie de trámites para acceder a sus medicamentos a través de la obra social. Esta decisión beneficia únicamente a los afiliados en la provincia.

Pablo Quirós, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, adoptó la medida cautelar presentada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen).

Esta acción se opone a la resolución 2431/2024 del PAMI, que modificaba el vademécum de medicamentos esenciales y el procedimiento de acceso a los mismos.

Tras la decisión judicial, el PAMI tiene un plazo de 10 días para presentar pruebas que respalden la resolución impugnada. Además, se habilita la feria judicial durante enero para resolver la medida cautelar.

El PAMI había establecido nuevos criterios socioeconómicos para determinar quién puede acceder o no a la cobertura del 100% en los medicamentos seleccionados. Entre algunos requisitos se encuentran tener ingresos que no superen el equivalente a 1,5 veces el salario mínimo; no estar afiliado a una obra social o sistema de medicina prepaga; ser dueño únicamente de una vivienda y no poseer bienes de lujo, entre otros.

Informe de Facundo Dimaría.