Lamine Yamal rinde homenaje a Messi y rechaza comparaciones previas al partido de Champions

En la conferencia de prensa previa al encuentro entre Barcelona F.C. e Inter por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League, el extremo derecho español Lamine Yamal elogió a Lionel Andrés Messi.

Yamal comentó: "Lo admiro como el mejor jugador de la historia". A su vez, añadió: "No me comparo con él, porque no me comparo con nadie, ni mucho menos con Messi".

"Entre nosotros pensamos en mejorar cada día, por eso creo que esta comparación no tiene ningún tipo de sentido", sentenció Lamine Yamal.

A pesar de la fotografía viral junto al capitán de la Selección Argentina, el jugador español aclaró que no mantuvo conversación alguna con el reconocido ídolo del Barcelona.

Al finalizar su declaración, el futbolista cerró con una contundente postura sobre las comparaciones: "Se las dejo a ustedes".

Este mensaje estuvo dirigido especialmente a un sector de la prensa que había impulsado la idea de comparaciones, pero Yamal respondió con madurez y humildad, reafirmando su compromiso con el trabajo en equipo y el respeto hacia sus ídolos.