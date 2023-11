"Me la arrebataron de la peor manera", dijo la mamá de la adolescente asesinada

Una adolescente, de 16 años, identificada como Milagros Geraldine Reyes, fue asesinada este martes de al menos 13 puñaladas en su domicilio ubicado en barrio Hermana Sierra, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

Tenía un hijo de un año. El pequeño estaba junto al cuerpo que fue encontrado desnudo y ensangrentado en su habitación por el hermanito de 12 años que oía el llanto del bebé.

El autor del crimen habría sido su expadrastro. Dante Leonardo Romero de 35 años que fue detenido y a quien se le encontraron ropas ensangrentadas.

Vanesa, la mamá de Geraldina, expresó a Cadena 3: "Me la arrebataron de la peor manera, con sólo 16 años". Según relató, había ido temprano al hospital con otros dos de sus hijos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Yo me fui a las 6.45, tenía que operar a mis bebés mellizos de la garganta", comenzó contando a Cadena 3. A medida que pasaban las horas le llamó la atención que Geraldine no enviara ningún mensaje.

"Me parecía raro que mi hija no me mandara un mensaje y le mandé uno como a las 3 de la tarde, la llamé y me atendió mi hijo de 12 y me dijo: 'Ayúdame que la Geri está toda ensangrentada'", la situación se tornó desesperante para Vanesa, quien llamó a la policía de la clínica y luego regresó a su domicilio donde le confirmaron que su hija había sido asesinada.

Consultada sobre el autor del crimen afirmó: "Fue mi expareja, Leonardo Romero Dante, supuestamente a él lo vieron salir los vecinos".

"Era mi princesa, mi única hija mujer", dijo en medio del llanto.

Informe de Emanuel Manita