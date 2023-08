"Madres contra el paco": "El cerebro de los que consumen está destruido”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que uno de los hermanos detenidos por el crimen de Morena, la niña de 11 años que murió al ser asaltada, trató de vender el celular de la víctima para conseguir droga.

“Estuvieron toda la noche drogándose, salieron a robar, así como robaron ni siquiera se enteraron lo que había pasado, vinieron a capital (Ciudad de Buenos Aires), a la Villa Zavaleta, cambiaron teléfono por paco para seguir drogándose”, reforzaron fuentes policiales según reprodujo la agencia oficial Télam.

Silvia Alcántara es socioterapeuta de adicciones (UBA), promotora de salud y fundadora de “Madres contra el Paco”, se refirió al caso de la niña asesinada y aseguró que la droga cada vez gana más terreno, dejando el cerebro de los que consumen totalmente "destruido".

"Lo que pasa que de adicciones no se habla, no se dice, no se previene, pero los asesinos lo que tienen es una gran adicción al paco. Ellos no sabían que habían matado a una niña. El cerebro está destruido de esta gente", lamentó.

En esa línea, la mujer dijo, en diálogo con Cadena 3, que no hay políticas efectivas de asistencia a los adictos y sus familiares, sobre todo si son menores y que la falta de este tratamiento es lo que luego desencadena también en hechos de inseguridad.

"Esos chicos tienen el cerebro desecho. Estas personas tienen el cerebro desecho por el paco" remarcó.

Para la especialista hay que tomar el toro por las astas y realizar políticas de salud y prevención. "Toda la ciudadamía tiene que ponerse en esto. La ley de las adicciones es para mayores de 18 años, para menores no hay, pero las adicciones existen, entonces vos no podés dejar que un menor elija", sentenció.

"Las adicciones también son un problema de seguridad. Las cárceles están llenos de adictos. Antes de llegar a ser asesino llevan años drogándose y el Estado no ha hecho nada", subrayó.

"Las escuelas están que estallan, no saben cómo manejar a los chicos y esto no es un problema de ciudad está en las escuelas, en todas las provincias donde están desesperadas", concluyó.

"Los medios tampoco hablan del tema cuando debería ser de agenda diaria. Se habla de los narcos de Rosario y no de los adictos de Rosario. Son chicos que no estudian, no trabajan, no tienen dónde vivir, qué comer, qué beber. Son peligrosos para el resto de la sociedad porque se convierten en delincuentes. Ellos son esclavos de su consumo no pueden salir, no son lúcidos", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá