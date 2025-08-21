Llega la Feria Internacional del Libro a Rosario con actividades y novedades

La Feria Internacional del Libro de Rosario se llevará a cabo del 15 al 25 de octubre, enmarcada en los festejos del tricentenario de la ciudad y coincidiendo con la reapertura del Centro Cultural Fontanarrosa.

Este evento, que el año pasado convocó a 400.000 personas, espera superar esa cifra y consolidarse como la feria más convocante del interior del país.

La ministra de Cultura de la provincia, Susana Rueda, destacó que habrá “muchísimas novedades en cuanto a literatura”, incluyendo obras sobre temas relevantes como las nuevas problemáticas de la crianza. “Estamos tratando de invitar autores que escriben sobre la crianza en tiempos digitales, que hay mucha demanda también sobre eso”, indicó.

La feria, organizada por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro, contará con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán participar en actividades diversas, incluyendo mesas de debate y encuentros con escritores en vivo.

Con un enfoque en las nuevas tendencias literarias a nivel nacional, el evento promete ser un espacio enriquecedor para los amantes de la lectura y la cultura.

Informe de Vero Maslup.