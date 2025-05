Legislatura: cruce entre el PJ y la UCR por las retenciones al campo e impuestos

En una sesión marcada por el cruce de posturas, la Legislatura de Córdoba abordó el miércoles el sensible tema de las retenciones agropecuarias y los impuestos provinciales que afectan al sector rural.

El oficialismo, liderado por Hacemos Unidos por Córdoba, impulsó un proyecto para manifestarse en contra de las retenciones impuestas por el Gobierno nacional, mientras que la oposición, encabezada por el bloque de la UCR, exigió incluir en el debate la reducción de los impuestos provinciales, como el Inmobiliario Rural y el Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava al sector agropecuario.

El martes, en la antesala de la sesión, la Comisión de Agricultura de la Legislatura recibió a representantes de entidades gremiales del campo cordobés.

Durante más de dos horas y media, se debatió la necesidad de reducir las retenciones en un reclamo. Además, el diputado nacional Ignacio García Aresca, del oficialismo, presentó un proyecto en el Congreso para bajar gradualmente las retenciones en un plazo de siete años, una propuesta que generó críticas desde la oposición por considerarla poco ambiciosa.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Siciliano, llevó al recinto un proyecto que buscaba un pronunciamiento explícito contra las retenciones, instando a los legisladores nacionales cordobeses a acompañar el reclamo del sector agropecuario.

Sin embargo, la oposición, liderada por Matías Gvozdenovich, presidente del bloque UCR, presentó un dictamen en minoría que no solo apoyaba la baja de retenciones, sino que también exige al gobernador Martín Llaryora reducir los impuestos provinciales, como el Inmobiliario Rural, que en 2024 registró aumentos de hasta un 300%, superando ampliamente la inflación del 127% del último año.

?? Que no te vendan un buzón.



?? Estamos siempre del lado del campo, pidiendo la baja de las retenciones.



?? exigimos que se frene el impuestazo de @MartinLlaryora



?? nuestro despacho, los obligaba a enfrentar la realidad del mayor saqueo al bolsillo de la gente. pic.twitter.com/w1baG4kMHS — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) May 28, 2025

"Nosotros apoyamos la baja de retenciones desde el primer momento, como hicimos en la 125 y lo seguimos haciendo ahora. Pero también pedimos coherencia: el Gobierno provincial no puede pedir menos retenciones a la Nación mientras aumenta desmedidamente los impuestos al campo en Córdoba", afirmó Gvozdenovich en diálogo con Cadena 3.

"Presentamos un dictamen con dos artículos: el primero, sobre las retenciones, que ya había sido aprobado por unanimidad hace 30 días, y el segundo, solicitando a Llaryora que baje los impuestos provinciales. El oficialismo no aceptó este segundo punto y, en cambio, salió con una chicana diciendo que no queremos bajar las retenciones, lo cual es falso", añadió.

Siciliano, por su parte, defendió la postura oficialista con un mensaje en redes sociales: "Dato mata relato", acusando a la oposición de no acompañar el reclamo de los productores. Gvozdenovich retrucó que el pedido de "retenciones cero" del oficialismo es "inviable" y "para la tribuna", ya que no tiene chances reales de prosperar en el Congreso nacional.

DATO MATA RELATO… VOTARON CONTRA NUESTROS PRODUCTORES



Así votó la UCR y el Frente Cívico a la solicitud de eliminar las retenciones a los Productores Agropecuarios en la legislatura.

(Los votos rojos de la foto son votos en contra)



Votaron en contra de la eliminación de las… pic.twitter.com/4VvrSXcd2m — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) May 28, 2025

"No podemos perder tiempo discutiendo cosas que no resolvemos nosotros. Esto es para los diputados y senadores nacionales. Nosotros queremos soluciones concretas, como bajar el Inmobiliario Rural, un reclamo que escuchamos en asambleas con productores en Marcos Juárez y otras localidades", señaló.

El legislador radical también cuestionó la gestión del gasto público provincial: "Llaryora prometió achicar el Estado, pero no cerró ninguna agencia, no redujo ministerios. Santa Fe funciona con la mitad de ministerios que Córdoba. Si queremos ayudar al campo, hay que dar gestos concretos, no solo discursos".

El proyecto discutido era una declaración para instar al Congreso nacional a actuar, pero no tendría efectos inmediatos. "Estuvimos todo el día discutiendo algo que no cambia nada de un día para el otro. Los productores nos piden acción, y nosotros presentamos iniciativas para bajar impuestos, pero todas quedaron cajoneadas por el oficialismo", lamentó.

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.