La Matanza: crece la molestia y el miedo de vecinos por los funerales tumberos

"Tenemos 266 delitos por día, uno cada cinco minutos", dijo en Cadena 3 el titular de "Vecinos en Alerta" de Lomas del Mirador, Gabriel Lombardo. 

19/08/2025 | 10:16Redacción Cadena 3

FOTO: La Matanza: crece la molestia y el miedo de vecinos por los funerales tumberos.

La Matanza enfrenta un alarmante aumento de la violencia, donde se vive con frecuencia en la zona los conocidos como "funerales tumberos", donde los allegados a los criminales que mueren, disparan al aire para despedir a los caídos. 

Gabriel Lombardo, titular de "Vecinos en Alerta" de Lomas del Mirador (localidad ubicada en el partido de La Matanza), habló en Cadena 3 de la preocupante realidad: "Tenemos 266 delitos por día, uno cada cinco minutos", lamentó.

En ese marco, sostuvo que la indiferencia ante esta situación es mortal: "La indiferencia de Espinosa (intendente de La Matanza) también nos está matando". 

A su vez, el partido bonaerense, que cuenta con 185 villas, se enfrenta a un contexto en el que los funerales de delincuentes generan disparos al aire, lo que agrava aún más la inseguridad. "Esto no es raro ni nuevo", agregó Lombardo enfatizando la falta de control en el sector.

El panorama de inseguridad se ve reflejado en las calles, donde, según Lombardo, los vecinos escuchan disparos cada noche. "La presencia policial es nula, solo se ven patrulleros cuando hay coberturas mediática", manifestó.

A su vez, Lombardo dijo que los ciudadanos huyen de La Matanza: "La cantidad de casas que se están vendiendo acá es tremenda. Los jóvenes se van y los grandes se mueren, yo estoy solo porque mi familia se fue", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.

