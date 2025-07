Kenya, la última elefanta en cautiverio de Argentina, ya fue trasladada a Brasil

Kenya, la última elefanta en cautiverio en Argentina, fue trasladada al Santuario de Elefantes de Mato Grosso en Brasil. Su viaje comenzó el 4 de julio y se extendió por 3.600 kilómetros. Durante el trayecto, Kenya estuvo acompañada por su entrenador y dos veterinarios expertos del santuario.

El traslado se realizó tras un largo proceso que se inició en 2017, cuando se comenzó a entrenar a Kenya para que se sintiera cómoda en la jaula y colaborara con las revisiones veterinarias.

La elefanta vivió durante 40 años en el Ecoparque de Mendoza. En 1985, llegó al zoológico mediante un convenio con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck.

En su nuevo hogar, Kenya vivirá junto a Pupy, otra elefanta africana que también pasó más de 30 años en el exZoo de Palermo. El viaje fue autorizado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y se realizó a través del Paso Internacional Puerto Iguazú-Foz de Iguazú.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, explicó que fue necesario conseguir un lugar adaptado con las condiciones internacionales adecuadas para recibir a Kenya.

"Con los elefantes se viene trabajando desde mucho tiempo. No es realmente una tarea tan sencilla como para poder decir, che, me levanto y trasladamos como si fuese una simplemente voluntad política. No es así", precisó Haudet a Cadena 3.

El viaje se llevó a cabo en una jaula especialmente diseñada según las normas internacionales del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Durante el trayecto, solo tuvieron contacto con ella su entrenador Marcos Flores, Scott Blais, fundador del santuario, y Trish London, veterinaria experta y cofundadora de Global Sanctuary for Elephants.

Kenya nació en 1981 y llegó al zoológico de Mendoza cuando tenía cuatro años. Después de su traslado, vivirá en un predio de 1.130 hectáreas donde le presentarán gradualmente a Pupy. Esta última llegó al santuario en abril del mismo año. En otro espacio del santuario viven las elefantas asiáticas que también fueron trasladadas desde Argentina: Guillermina y Mara.

Informe de Facundo Dimaría.