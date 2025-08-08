Juntó latas por su viaje de egresados a Bariloche y lo premiaron por su esfuerzo

Juan Galarza es un joven de 18 años oriundo de Chajarí, Entre Ríos, que se convirtió en un ejemplo de perseverancia al lograr su anhelado viaje de egresados a Bariloche, financiado con el dinero que recaudó juntando y vendiendo latas.

Este viernes es el último día de su estadía en la ciudad patagónica y su historia de esfuerzo y determinación fue reconocida por el Grupo Alliance, propietario de las principales discotecas de Bariloche, que lo sorprendió con un emotivo regalo: tres pasajes aéreos para que pueda regresar a la ciudad acompañado por quienes elija.

Hace dos años, cuando Juan y sus compañeros de secundaria comenzaron a planificar el viaje de egresados, el joven sabía que su familia no podía costearlo. Lejos de rendirse, decidió emprender una campaña para recolectar latas reciclables y venderlas.

"Comencé a juntar latas para pagarme el viaje y con lo que junté de las rifas, me alcanzó y me sobró el dinero", contó Juan en una entrevista con Cadena 3. El esfuerzo de Juan no fue solitario. Su familia fue la primera en sumarse, recolectando latas de kioscos, negocios y vecinos que se unieron a la causa.

Pero el impulso definitivo llegó de la mano de su profesora de Educación Física, Matilde, quien se convirtió en una aliada clave. "Ella también se unió a hacer esta campaña de juntar latas", relató Juan. Juntos grabaron un video que se viralizó en redes sociales, donde el joven explicaba su objetivo.

"Mi profesora lo publicó en varios lugares, me decía 'che, acá hay gente que quiere darte latas en tal lugar'. Yo iba con mucho entusiasmo, con nervios, y preguntaba si aún tenían las latas", agregó.

La campaña movilizó a la comunidad de Chajarí, que respondió con solidaridad. Gracias a ello, Juan no solo logró cubrir los costos del viaje, sino que también cumplió su sueño de estar en Bariloche con sus compañeros.

En su último día en la ciudad, reflexionó sobre su experiencia y dejó un mensaje para otros jóvenes: "Si quieren lograr algo, hay que buscar, esforzarse y nunca detenerse".

La historia de Juan llegó al corazón del Grupo Alliance, dueño de reconocidas discotecas como Bypass. Conmovidos por su tenacidad, decidieron sorprenderlo durante su visita al boliche con un obsequio inesperado: tres pasajes aéreos para que pueda volver a Bariloche acompañado por las personas que elija.

El gesto desató una ola de emoción y coronó un viaje inolvidable para Juan, cuya historia no solo mostró su esfuerzo personal, sino también la fuerza de una comunidad ayudarlo a cumplir su misión.

Informe de Marcela Psonkevich.