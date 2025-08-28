Jujuy tendrá su primera carrera de medicina gratuita a partir de 2026

Jujuy contará con su primera carrera de medicina gratuita a partir de 2026, un hecho histórico para la educación en la provincia. La formación se desarrollará en la localidad de Libertador General San Martín y será financiada por el Gobierno provincial.

El secretario ejecutivo de la agencia provincial, Antonio Buljubasich, destacó en Cadena 3 que "el derecho a la educación y a formarse, y la apertura de oportunidades para los jóvenes jujeños es realmente algo histórico".

El apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba es clave, ya que los profesionales que integrarán el plantel docente son compartidos por la Facultad de Medicina de Córdoba. "Quiero agradecer públicamente al doctor Rogelio Pizzi por la colaboración", añadió.

El financiamiento inicial correrá por cuenta de la provincia de Jujuy hasta que la Nación apruebe el contrato programa para el mantenimiento de la carrera, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Del 1 al 26 de septiembre, se habilitará el proceso de preinscripción online para el curso de ingreso a través del sistema SIU Guaraní, lo que permitirá a interesados de toda la provincia y de provincias vecinas acceder al trámite de manera ágil y sin necesidad de traslados.

El curso de ingreso obligatorio está compuesto por cinco módulos dictados por docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre. Durante este período, los estudiantes contarán con materiales de estudio, grabaciones de clases, acompañamiento docente y evaluaciones en línea.

La carrera cuenta con un cupo de 60 ingresantes, por lo que el proceso de selección contempla la aprobación de los módulos y un examen definitivo de ingreso en febrero, que se rendirá en el predio de la UNJu, con equipamiento tecnológico provisto para garantizar igualdad de condiciones.

El listado final de ingresantes se definirá por orden de mérito. El inicio de la cursada está previsto para el 16 de marzo de 2026.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.