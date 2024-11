Juego online: cuáles eran las diferencias entre el dictamen de mayoría y minoría

La diputada nacional por el radicalismo, Roxana Reyes, se pronunció tras la media sanción de una ley en la Cámara de Diputados que busca regular la publicidad y el acceso juego online, un tema que ha cobrado urgencia debido al impacto de la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

El proyecto aprobado incluye restricciones en la publicidad del juego online y busca mantener a los menores alejados de estas prácticas. Reyes explicó que existen diferencias entre los dictámenes de mayoría y minoría, especialmente en la técnica legislativa. "Consideramos que el dictamen de la mayoría tenía temas que podían caer en desuso, que podían ser limitativos por ser taxativos y no generales", afirmó.

"En principio, lo que se concebía es que teníamos que prevenir, concientizar y prohibir la publicidad del juego y apuestas en línea, pero fundamentalmente combatir los sitios ilegales y haciendo foco en una prohibición absoluta y total sobre la niñez, sobre los menores de edad", indicó.

Sin embargo, una de las principales controversias radicó en la prohibición del uso de tarjetas de crédito para apuestas. Y sobre esto precisó: "Al no ser declarada una actividad ilegal, cualquiera que no tiene ludopatía, sino que puede jugar ocasionalmente puede utilizar su tarjeta de crédito y no le podemos prohibir que la use". Pero, con el dictamen manifestó, que si se vuelve ley en el Senado, "no se va a poder utilizar una tarjeta de crédito para el juego, en ningún caso".

Sobre la postura de otros bloques, Reyes mencionó que algunos diputados de la Libertad Avanza apoyaban el dictamen del PRO, mientras que el bloque de la Unión Cívica Radical, liderado por Rodrigo de Loredo, garantizó el quórum a pesar de sus diferencias.

Sobre esto último, destacó que su bloque considera la ludopatía como una "cuestión de salud pública" y por lo tanto "un problema de salud mental", por lo que se manifestó en contra de asignarle una pena. "Se considera como un problema de salud mental, penalizar los problemas de salud mental también es un tema que nosotros teníamos en discusión", agregó.

La diputada finalmente expresó su expectativa de avanzar en la sesión sobre el proyecto de "ficha limpia", tras haber fracasado en la última convocatoria por falta de quórum. "Esperamos que en esta oportunidad lo logremos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.