Jubilaciones: aseguran que el aumento no tiene un impacto fiscal considerable

La Cámara de Diputados aprobó con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el proyecto que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones gestionadas por la ANSES (excepto regímenes especiales) y eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones futuras atadas a la inflación.

También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

La iniciativa, impulsada por bloques opositores, desató un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, que ya anticipó el veto presidencial si el Senado ratifica la medida, alegando un impacto adverso en el superávit fiscal.

El diputado Juan Brugge, de Encuentro Federal por Córdoba, participó activamente en el debate. En diálogo con Cadena 3, destacó que "todos los años electorales, las sesiones de todos los parlamentos se recalientan" y que cada tema genera controversia.

Afirmó que la presión social y el contacto directo de gobernadores e intendentes con la población influyeron en la participación de muchos diputados en la sesión.

Respecto a la posibilidad de veto del presidente, Brugge subrayó que "los representantes del pueblo tendremos que responder" a las necesidades de la sociedad, independientemente de las decisiones del Ejecutivo. Aseguró que el debate fue "muy rico y fundado", con argumentos sólidos sobre el financiamiento de los proyectos aprobados.

El diputado también mencionó que se basaron en estudios de una oficina de presupuesto creada por ley, que indicaron que el impacto fiscal de la actualización no es tan grave como sostiene el gobierno. "No estamos creando nada nuevo que no esté debidamente fundado y establecido", afirmó Brugge.

Se abordaron temas de corrupción y desmanejos en la distribución de pensiones, así como la necesidad de auditorías para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Brugge concluyó que estas leyes son "parches" ante la crisis económica actual, pero que requieren una discusión más profunda en el futuro.

Entrevista de Miguel Clariá.