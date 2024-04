Interurbanos en Córdoba: se normaliza el servicio tras las asambleas

Los choferes de colectivos interurbanos de Córdoba, agrupados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), iniciaron una serie de protestas por falta de avance en las negociaciones salariales.

Este jueves, entre las 17 y las 19.30, los trabajadores realizaron asambleas que resintieron por completo los servicios.

En el marco del plan de lucha lanzado por AOITA, este viernes no hubo servicio de 5 a 7.30 por nuevas asambleas.

Además, desde el sindicato del transporte interurbano anunciaron que este lunes habrá un nuevo paro de 24 horas y lo mismo sucederá, durante 48 horas, el jueves 25 y viernes 26 de abril, con concentración en la terminal de la capital cordobesa.

"En este momento acabamos de terminar un plenario de delegados, en el que esperamos que se avanzara en la negociación, pero lamentablemente anoche las cámaras de empresarios frenaron la misma y están clavadas", relató el secretario general de AOITA, Emiliano Gramajo.

Medidas de fuerza de AOITA.

"No podemos seguir esperando. Nosotros no queremos hacer esto ni dejar de trabajar, pero no tenemos otra posibilidad", sumó Gramajo.

En esa línea, aseguró que están "con el teléfono abierto" esperando que los llamen para que "esto se resuelva".

"Nuestros salarios están por debajo de la canasta básica y lamentablemente se han cortado todas las comunicaciones y negociaciones", concluyó.

Claudio Luna, secretario gremial del gremio Aoita, dijo a Cadena 3 este viernes que en medio de esta disputa será difícil recuperar la frecuencia de los colectivos porque muchos empresarios deciden que algunas unidades no salgan. “Ellos pretenden llevar los coches con sesenta, setenta personas, de ida y de vuelta. Hoy esa situación no se va a dar. Entonces, como nadie los controla, el servicio es lo que es”, advirtió.

El gremialista adelantó que hay una mesa de negociación que citó la Secretaría de Transporte, donde realmente no ha habido avances reales, y, por el contrario, “cada vez es más complicada la situación, y sin alguna salida al corto plazo”.

“No hay avances porque los empresarios básicamente lo que quieren es que para esta recomposición salarial, y que venimos solicitando hace más de 90 días, los fondos los ponga el Estado. Y el Estado no va a poner los fondos, y nos encontramos en este cuello de botella donde no hay salida”, agregó.

Con respecto al paro dijo que terminaron siendo sin querer “funcionales a esta extorsión que hacen los empresarios hacia el gobierno provincial”, pero remarcó que llevan 90 días discutiendo una recomposición salarial.

En ese sentido dijo que actualmente el salario promedio ronda los 500 mil, y las categorías más bajas (taller, administración, y los conductores urbanos), están cerca de los 400 mil pesos de promedio. “Estamos más para el lado de la indigencia que de la pobreza. Entonces realmente es indignante que un funcionario provincial nos venga a decir que los trabajadores tenemos que ajustarnos un poco, y ya lo venimos haciendo”, reclamó.

Informes de Gonzalo Carrasquera, Jorge Mercado y Lucía González.