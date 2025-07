Habló el inspector que atrapó al motochorro tras una salidera en Córdoba

Una mañana agitada sacudió el corazón de Córdoba este lunes. A las 9.15, una salidera bancaria derivó en una persecución policial de varias cuadras, un choque impactante y la detención de dos motochorros en pleno centro.

Todo comenzó en la avenida Olmos, donde dos delincuentes, con información previa sobre una extracción bancaria, asaltaron a una persona y le robaron una suma de dinero.

La huida no duró mucho. Al llegar a la intersección de Olmos y Santiago del Estero, los motochorros, ya perseguidos por efectivos policiales, chocaron violentamente contra una camioneta EcoSport detenida en un semáforo. La colisión hizo que ambos cayeran al asfalto: uno quedó inmovilizado en el lugar, mientras que el otro intentó escapar a pie.

El caos se trasladó a la intersección de Olmos y Bulevar Guzmán, donde un grupo de inspectores municipales trabajaba agilizando el tránsito tras la falla de los semáforos y el corte de la calle Salta entre Olmos y 25 de Mayo. Sebastián, uno de los inspectores, relató cómo inició la persecución en la zona de Chacahuco y Maipú.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cuando vi que los inspectores intentaban detener a dos personas en moto, la gente comenzó a gritar que habían robado. Al ver la situación, activé las luces de mi moto y empecé a seguirlos", explicó Sebastián a Cadena 3. Durante la persecución, los delincuentes intentaron escapar en dirección contraria y a gran velocidad.

"Me acompañaba un inspector, Emiliano. Los seguimos hasta Santiago del Estero y Olmos, donde uno de ellos chocó contra un vehículo", agregó Sebastián. Tras el accidente, uno de los delincuentes intentó huir a pie, pero fue retenido por Emiliano y Sebastián.

"Es la primera vez que actúo así. En otras ocasiones había alertado a la Policía, pero no había estado tan cerca de un hecho de delito", reconoció Sebastián sobre su experiencia. Al ser consultado sobre su seguridad, admitió que en el momento no pensó en el riesgo. "No tengo armas, solo traté de colaborar", afirmó.

La respuesta solidaria de vecinos también fue destacada: "Cuando el delincuente se tiró al piso, otras personas se sumaron a ayudar", recordó el inspector. "Es importante que todos nos sintamos parte de estas situaciones y colaboremos, midiendo riesgos", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.