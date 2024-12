"Ficha limpia" se aprobará en Córdoba en la última sesión del año

La legisladora del radicalismo de Córdoba, Brenda Austin, confirmó que se espera avanzar en la aprobación del proyecto de "Ficha Limpia" en la Unicameral.

Este proyecto tiene como objetivo que aquellos condenados por delitos no puedan ser candidatos ni ocupar cargos en la función pública. "Logramos dictaminarlo en la comisión de legislación general y en asuntos constitucionales por unanimidad", destacó Austin.

El proyecto, que se ha discutido durante más de cuatro años, se enmarca en un compromiso de campaña de diversas fuerzas políticas, incluyendo la UCR, el Frente Cívico y la coalición de la que forman parte.

Austin señaló que Ficha limpia marca "un requisito ético básico, que es que quienes van a estar ahí sentados tomando decisiones no tengan condenas en segunda instancia por estos delitos". Además, enfatizó que la norma no solo se aplicará a cargos electivos, sino a los tres poderes del Estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aclaró que la ley no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que no afectará a funcionarios que ya ocupan cargos. "Si se aprueba, no podrá ser de aplicación para funcionarios que ya lo son", explicó. Sin embargo, indicó que los tres poderes del Estado tienen mecanismos para revisar la continuidad de los funcionarios en caso de condenas.

Al abordar el cambio de postura del oficialismo provincial respecto a este proyecto, Austin comentó que "hay algo de especulación de algunos actores del peronismo de Córdoba", dado que anteriormente habían rechazado la iniciativa. "Finalmente Córdoba va a dar el ejemplo de una provincia que le gusta hablar de calidad institucional", agregó.

En otro orden, Austin expresó su preocupación por otros proyectos que se votarán este viernes. "Ya lo hemos dicho, no vamos a acompañar porque creemos que ahí está mostrando el peronismo su peor cara", afirmó, refiriéndose a la creación de nuevos cargos y a la propuesta de una Cámara de Casación Penal. Advirtió que la UCR se opondrá a cualquier intento de "avasallar" la justicia en la provincia.

Entrevista de Miguel Clariá