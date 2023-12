Fatap reclama un sinceramiento de las tarifas para el transporte

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) reclaman un sinceramiento de tarifas porque sostienen que con el atraso en el arribo de subsidios y los boletos congelados no alcanza para cubrir los costos.

Este mes se suma el agravante de que los empresarios deben pagar los salarios con el aumento acordado con la UTA y aseguran que en muchas provincias el dinero no está.

Gerardo Ingaramo, de Fatap dijo a Cadena 3 que ya no pueden seguir más con las compensaciones tarifarias, los subsidios o el fondo compensador, que "siempre llega mal, tarde o nunca". "La tarifa entre subsidio y fondo compensador no es la real que se establece entre diferentes ciudades. Las tarifas oscilan entre 150 y 250 pesos en todo el interior, cuando la tarifa sin subsidios da 550 pesos", advirtió.

En este marco, piden que con el nuevo gobierno se cree una nueva etapa. "Creemos que una tarifa uniforme, de 550 pesos, y que a través de la SUBE se subsidie la demanda, que en base a los datos que tienen para los pasajeros con atributos sociales o escolares con el boleto gratuito se les cargue el monto en la tarjeta y a nosotros se nos pague lo que corresponde", propuso.

"Esto sería una salida y no tendríamos que estar dependiendo de subsidios ni tendríamos inconveniente a futuro", analizó.

"El inconveniente hoy es la paralización de los servicios que si no cobramos el fondo compensador de noviembre -que hasta la fecha no tenemos y en muchos lugares es el 50% a 60%- las provincias no tienen dinero", alertó.

Informe de Ariel Rodríguez