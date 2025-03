Esperan el resultado de la autopsia al hombre que murió en una estación

La viuda de Guillermo Bustamante, el hombre que murió el lunes en la madrugada en un confuso episodio en una estación de servicio de Córdoba, denunció que hubo un abuso policial en el fallecimiento de su marido.

"No me llevo de los cuentos ni me interesa lo que diga la Policía ni el playero, que está dando falso testimonio", dijo Agustina a Cadena 3. La mujer se reunirá con su abogado este martes para conocer los detalles de la autopsia de su esposo, quien tenía 39 años.

Agustina mencionó que podría realizar una marcha en la estación donde ocurrieron los hechos. "Si no me llegan a entregar hoy el cuerpo, sí se va a hacer la marcha a las 5 de la tarde", señaló.

En tanto, fiscal Guillermo González se hizo cargo de la causa, que aún se encuentra en una fase confusa. La autopsia no se ha completado y se esperan resultados químicos que podrían esclarecer las circunstancias de la muerte.

Por ahora, no hay acusados ni imputados y se están analizando las cámaras de seguridad de la Policía y de la estación de servicio.

Informe de Lucía González y Francisco Centeno.