Elisa Trotta Gamus: "José Noriega es un personaje sancionado por la UE y EE.UU."

El Gobierno nacional expulsó a José Noriega, un ciudadano venezolano sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, según informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su cuenta en X.

Noriega, detectado en Argentina presuntamente por asistir al partido entre la selección argentina y la venezolana por las eliminatorias del Mundial 2026, fue señalado por su rol en el asalto a la Asamblea Legislativa venezolana y el encarcelamiento de diputados opositores.

La fundadora y secretaria del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta Gamus, habló con Cadena 3 y celebró la medida del Ejecutivo nacional.

"Este señor Noriega es un personaje sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Fue electo diputado en 2015 por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, y traicionó no solo a ese partido, sino a todos los venezolanos. Se pasó al chavismo, robándose la tarjeta de ese partido para dársela al chavismo en una operación de soborno conocida como 'Operación Alacrán'", explicó Trotta.

La activista venezolana subrayó la gravedad de las acciones de Noriega, respaldadas por audios de 2019 que, según afirmó, demuestran que coordinaba directamente con Nicolás Maduro. "Es bastante grave todo lo que rodea a este sujeto, por eso está sancionado", agregó.

Trotta elogió la decisión del gobierno argentino de expulsar a Noriega y prohibirle el reingreso al país. "Es sin lugar a dudas lo que tenía que hacer. Gratifica a la colectividad venezolana y chilena en Argentina, y legalmente es lo que corresponde", señaló, aclarando que, aunque Noriega no tenía una orden de captura, los estados tienen la potestad de decidir quiénes ingresan a sus fronteras. "

"El gobierno argentino, por ser un aliado de la causa por la libertad en Venezuela, determinó que este sujeto no solo no podía permanecer en Argentina, sino que no podía volver a entrar", afirmó.

La exembajadora venezolana en Argentina destacó el mensaje que esta acción envía al régimen chavista y sus aliados. "Él pensó que podía venir a pasearse por Argentina impunemente, y esto es una demostración de que no es así. El mundo cada vez se les va a hacer más diminuto. Son personas no gratas en los países decentes y democráticos, como Argentina. Estas pequeñas victorias nos acercan cada vez más a la libertad de Venezuela", sostuvo Trotta, en referencia a su respuesta al tuit de Bullrich.

Entrevista de Miguel Clariá.