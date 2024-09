El desesperado pedido de auxilio al 911 del cordobés sepultado por la avalancha

Gentileza: Radio con vos Patagonia

Un esquiador cordobés, identificado como Augusto Gruttadauria, de 29 años, fue rescatado en la madrugada de este jueves en el Cerro López (Bariloche) tras quedar atrapado bajo la nieve por más de 12 horas.

El operativo contó con la participación de la Policía, Protección Civil, Bomberos y el Club Andino Bariloche.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La llamada de emergencia: el primer aviso

A las 2:53 de la madrugada, la central de emergencias 911 de Bariloche recibió una llamada que alertaba sobre un hombre atrapado en la nieve, en la cara derecha del refugio del Cerro López. El deslizamiento había ocurrido varias horas antes, cubriendo a Gruttadauria y dejándolo inmovilizado.

El turista explicó que sus piernas habían quedado atrapadas bajo la nieve y que sus manos mostraban manchas negras, posibles signos de congelación. A pesar de la situación crítica, Augusto logró crear un respiradero improvisado para seguir con vida y así marcar su ubicación utilizando una funda brillante. Este detalle fue crucial para facilitar su rescate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/





El estremecedor diálogo entre el esquiador cordobés y el 911

Operador: Emergencia, ¿en qué le puedo ayudar?

Augusto Gruttadauria: Hola, estoy en el Cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, pero tengo las piernas atadas, por favor.

Operador: A ver, no me cortés, que te voy a comunicar con Bariloche, ¿sí?

Operadora de Bariloche: Emergencia, buenas noches.

Augusto Gruttadauria: Hola, hace cuatro horas me cayó una avalancha en el Cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia. De pedo puedo respirar porque hice un hueco.

Operadora: ¿Cómo se llama, señor?

A.G.: Yo soy Augusto Gruttadauria, estoy en la cara derecha del refugio. Por favor envíen a alguien.

Operadora: Señor, señor, necesito que se calme. Escúcheme, sí, tenemos conocimiento. No me cortes, por favor, no me cortes. No hagas esfuerzos de más, ¿sí? Ya estamos localizando al personal. Quédate tranquilo, ¿sí?

A.G.: Ojalá vengan, ojalá lleguen.

Operadora: Sí, sí, van a ir, no te preocupes. Te voy a mantener en línea, yo no te voy a hablar, voy a estar contactando a otro personal, ¿sí? No me cortes. Yo te voy a mantener en línea todo lo que podamos, ¿sí?

Cómo fue el operativo de rescate

Augusto Gruttadauria, de 30 años, fue encontrado de milagro luego de varias horas a la intemperie y tras una llamada al 911, lo que le permitió enviar a las autoridades los datos de su ubicación para ser rescatado.

Martín Raffo, titular de auxilio del Club Andino de Bariloche, había informado que, además del mal clima que se espera para este jueves, el largo de la avalancha es de más de 500 metros por lo que se complicaba la zona de operativo. Sin embargo, en la madrugada se inició el peligroso rastrillaje que dio resultado positivo tras hallar con vida a la persona desaparecida.

En diálogo con Cadena 3, Raffo explicó que, a pesar de estar completamente cubierto de nieve, Augusto logró liberar un brazo y utilizar el teléfono de la joven fallecida para comunicarse con el 911. Su teléfono se había quedado sin batería y el cordobés utilizó el botón de SOS del celular de su compañera. "Él quedó inicialmente totalmente sepultado, pero fue haciendo un espacio y logró comunicarse", explicó.

"Él logra comunicarse con el 911, entiendo que es una línea mucho más larga porque después del 911 ellos transfieren la llamada a nuestro grupo de rescate y ahí es cuando nosotros nos enteramos y la comunicación sigue con Augusto uno de nuestros miembros que estaba coordinando el rescate. Lo que había que hacer era mantenerlo animado o promoviéndole el instinto de supervivencia", precisó.

Según indicó, el rescate se complicó por las condiciones de la nieve, que se compacta y se vuelve más dura, dificultando la movilidad. "Él no podía sacarse los esquís, por eso queda todo el tiempo enterrado", comentó Raffo.

Desde que Augusto hizo su llamado de auxilio hasta que fue rescatado, pasó aproximadamente una hora y media, según los guías de montaña que llegaron al lugar.

Raffo también hizo hincapié en la importancia de la información objetiva sobre la seguridad en la montaña. "El reporte de ese día era de grado 3, lo que significa que era probable que existieran avalanchas. Yo no hubiese ido a esquiar en esas condiciones y con ese reporte. Tampoco me corresponde a mí ser el que juzga, porque mi rol es ser un rescatista, no soy un perito para juzgar a nadie", sostuvo.

Al momento de despedirse de Augusto, Raffo lo encontró en un estado de lucidez, a pesar de la tragedia que lo rodeaba. "Lo vi muy bien, porque ya verlo lucido y vivo, es un alivio en medio de esta situación", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.