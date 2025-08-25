"Efecto Paloma": el libro que cuenta el camino superador de una niña con cáncer

María Pía Gentile presenta su libro "Efecto Paloma", donde narra la experiencia transformadora de su familia tras la enfermedad de su hija, Paloma, que padeció un neuroblastoma.

El relato comienza con el diagnóstico de ceguera que afectó a la pequeña en 2018, cuando en ese entonces ella tenía apenas tres años. La búsqueda del tratamiento llevó a la familia a recorrer lugares como el Hospital Garrahan y centros de salud de Barcelona, siempre acompañados por un respaldo solidario de los vecinos de Río Cuarto.

"El libro cuenta no en sí la vivencia, sino lo transformadora que resultó ser la vivencia y todos los aprendizajes que nos quedaron como familia y particularmente como mujer y como mamá", expresó la autora en diálogo con Cadena 3. María Pía compartió cómo enfrentar una situación de cáncer y discapacidad a la vez dejó huellas profundas en su vida.

"Haber transitado todo este recorrido como mamá, como mujer y como familia nos llevó a ser personas absolutamente diferentes, con una mirada hacia la vida mucho más real", añadió.

"Efecto Paloma" ya se encuentra disponible en librerías de todo el país. Esta obra invita a los lectores a explorar el significado profundo de una experiencia que marcó la vida de la familia Gentile. La historia destaca cómo, a pesar de las adversidades, es posible encontrar una nueva perspectiva de vida.

Informe de Víctor Rapetti.