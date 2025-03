Detuvieron al sospechoso de la brutal golpiza a un joven al salir de un boliche

En las últimas horas fue detenido el sospechoso de propinarle una brutal golpiza a un joven, en la madrugada del domingo, en un boliche del barrio Chateau Carreras durante un evento organizado por jugadores del club de rugby Córdoba Athletic.

Según informó la fiscalía a cargo de Horacio Vázquez a Cadena 3, el sindicado agresor tiene 21 años y está imputado de lesiones graves. Fue identificado como Agustín Fasulo Martínez, alias "El Chino". Lo capturaron en una vivienda del barrio cerrado Solares de Santa María.

Y agregó que por ahora no se conoce el origen de la pelea, pero se sabe que todo sucedió en el estacionamiento del boliche.

Si bien en un principio se hablaba de varios agresores, ahora con el avance de la investigación todo apunta a este único sospechoso –ahora detenido–.

Martín Gonzalo Cáceres, de 24 años, asistió al salón donde antes funcionaba el boliche Gala, situado en la avenida Cárcano al 1444. Tras una discusión en la vía pública con otros jóvenes, recibió una golpiza y ahora se encuentra internado en estado crítico.

El joven fue ingresado en el Sanatorio Parque, donde lucha por su vida.

Según Martín Báez, jefe de guardia de ese centro de salud, el paciente llegó con un estado neurológico muy delicado y aunque mostró una leve mejoría, su pronóstico sigue siendo incierto.

"El riesgo no disminuye. Su estado neurológico no es el óptimo. Sigue entubado y en coma farmacológico. Por ahora no se prevé una nueva operación", indicó el profesional a Cadena 3.

Informe de Francisco Centeno y Lucía González.