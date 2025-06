Cristina llamó a la militancia a "organizarse" y reiteró: "Vamos a volver"

La expresidenta Cristina Kirchner llamó este miércoles a la militancia peronista a “organizarse” para las elecciones y reiteró la consigna “Vamos a volver”, al saludar a través de un mensaje grabado a los manifestantes que se movilizaron a Plaza de Mayo.

Fernández de Kirchner agradeció las muestras de apoyo y destacó que lo que más le “gustó” fue escuchar el cántico “Vamos a volver” porque, señaló, “revela una voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, en el colegio los libros y computadoras y que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse una casita, un autito, un terrenito, algo que sea de ellos conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista”.

También sostuvo que el peronismo “defenderá la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje”, y reafirmó que ella acompañará “desde la trinchera que sea”.

“Vamos a volver con más sabiduría, unidad y fuerza, y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí con ustedes. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar por más plata que tengan: pueblo, memoria, historia y patria”, expresó.

El primer mensaje había sido grabado previamente, y luego volvió a comunicarse en vivo para agradecer la convocatoria, que los organizadores estimaron en un millón de personas provenientes de todo el país.

“Un abrazo muy grande a esa plaza maravillosa, desbordada, que me hace acordar a la del 9 de diciembre de 2015. Junten codo con codo, fuerza con fuerza y brazo con brazo porque tenemos razón: la razón nuestra es la razón de los pueblos que se niegan a ser arrasados y la de la patria que se niega a ser colonia”, expresó en una comunicación telefónica directa con la multitud.

Manifestantes de distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron a Plaza de Mayo bajo la consigna “Argentina con Cristina” para repudiar la condena contra la exmandataria a 6 años de prisión por la causa Vialidad.

“Ese país no fue ninguna utopía, lo vivimos durante 12 años y medio, y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a la empresas”, añadió.

En un mensaje de audio difundido durante la movilización, la ex mandataria dijo estar “firme y tranquila” en su domicilio de San José 1111 donde cumple prisión domiciliara, aunque aclaró que “con prohibición de salir al balcón”, en una medida judicial que consideró un “cachivache”.

La exmandataria advirtió que “este modelo sabe que se cae” porque es “insostenible en términos económicos” y señaló que, por ese motivo, “está presa” en su domicilio y “no la dejaron competir” en las elecciones legislativas.

“Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”, dijo y pidió “organizarse para clarificar”.

Y añadió: “¿Por qué, si dicen que estaba acabada y nadie competía, no me dejaron competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta: yo prensa, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con planta, porque ni siquiera las podría regar. No me dejan competir porque saben que pierden”, subrayó.