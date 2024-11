Conflicto entre el Suoem y Municipalidad: cuarto intermedio hasta el jueves

La discusión salarial entre el SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales) y la municipalidad de Córdoba entra en un cuarto intermedio tras más de 15 días de protestas por parte de los empleados municipales, quienes demandan una recomposición salarial del 18%. Las partes se reunirán nuevamente mañana a las 13 horas en el Ministerio de Trabajo.

Rubén Daniele, representante del SUOEM, expresó a Cadena 3 que “está claro y eso es inobjetable que tenemos un retraso salarial respecto a la inflación del 18%”, añadiendo que se espera un aumento de aproximadamente 2,5% en octubre. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una oferta formal por parte de la municipalidad.

Según el sindicalista, la municipalidad mantiene una postura cautelosa para no entorpecer las negociaciones. “La municipalidad más o menos mantiene el tenor para no entorpecer las tratativas, te lo digo de esta manera”, agregó.

En cuanto a las medidas de fuerza, Danieles confirmó que no habrá acciones hasta la próxima reunión: “Hasta mañana a las 13, no habrá nada”. También se refirió a la naturaleza conciliatoria de la reunión, indicando que “si no hay acuerdo, ahí veremos nosotros qué hacemos, pero no nos vamos adelante porque podemos tener acuerdo”.

El encuentro se dio tras la intervención del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, que dictó la conciliación obligatoria el pasado viernes.

El gremio de los empleados municipales detalló "el retraso salarial que sufren las y los trabajadores" y se pasó a un cuarto intermedio para el miércoles a las 13 horas.

El vocero del gremio, Ariel König, destacó la firmeza del reclamo salarial.

"Nuestro reclamo está más firme que nunca porque tenemos razón, porque es posible y porque corresponde", afirmó a Cadena 3. El sindicato denuncia un atraso salarial de alrededor del 18% que consideran necesario actualizar.

Desde el gremio también señalaron que la propuesta del municipio consiste en aumentos del 2% mensual para el último trimestre del año.

Informe de Lucía González y Gonzalo Carrasquera